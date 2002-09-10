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Раздел: Курьезы  
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В Австралии чайку застукали за «шоппингом»

В Австралии чайку застукали за «шоппингом»Она спокойно расхаживала по магазину.

В Мельбурне (Австралия) продавец магазина одежды для скейтбординга снял на видео необычный покупатель, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

Так, визитером оказалась чайка, которая расхаживала по проходам между выставленной вещевой продукцией.

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Напомним, ранее сообщалось, что в штате Теннесси (США) медведь, оказавшийся заблокированным в салоне авто, буквально уничтожил внутреннее убранство машины, пытаясь освободиться.

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 Теги: чайка, шоппинг

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Сегодня, 10:30 » Автор: Анна Мартынова
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