Раздел: Курьезы
В Австралии чайку застукали за «шоппингом»
Она спокойно расхаживала по магазину.
В Мельбурне (Австралия) продавец магазина одежды для скейтбординга снял на видео необычный покупатель, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
Так, визитером оказалась чайка, которая расхаживала по проходам между выставленной вещевой продукцией.
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Напомним, ранее сообщалось, что в штате Теннесси (США) медведь, оказавшийся заблокированным в салоне авто, буквально уничтожил внутреннее убранство машины, пытаясь освободиться.
В Мельбурне (Австралия) продавец магазина одежды для скейтбординга снял на видео необычный покупатель, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
Так, визитером оказалась чайка, которая расхаживала по проходам между выставленной вещевой продукцией.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Напомним, ранее сообщалось, что в штате Теннесси (США) медведь, оказавшийся заблокированным в салоне авто, буквально уничтожил внутреннее убранство машины, пытаясь освободиться.
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