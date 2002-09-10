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Раздел: Курьезы  
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Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понять

Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понятьПолучилось весьма своеобразно.

Хорошая реклама всегда побуждает воспользоваться услугой или товаром. Над ней работают мастера своего дела, которые вкладывают много сил в конечный результат. Девиз же героев сегодняшней фотоподборки - «И так сойдет!», передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрали для вас 15 самых креативных реклам и афиш, на которые невозможно смотреть без слез.

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Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понять
Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понять
Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понять
Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понять
Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понять
Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понять
Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понять
Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понять
Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понять
Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понять
Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понять
Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понять
Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понять
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 Теги: слоган, приколы

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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