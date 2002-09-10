Раздел: Курьезы
Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понять
Получилось весьма своеобразно.
Хорошая реклама всегда побуждает воспользоваться услугой или товаром. Над ней работают мастера своего дела, которые вкладывают много сил в конечный результат. Девиз же героев сегодняшней фотоподборки - «И так сойдет!», передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали для вас 15 самых креативных реклам и афиш, на которые невозможно смотреть без слез.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Хорошая реклама всегда побуждает воспользоваться услугой или товаром. Над ней работают мастера своего дела, которые вкладывают много сил в конечный результат. Девиз же героев сегодняшней фотоподборки - «И так сойдет!», передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали для вас 15 самых креативных реклам и афиш, на которые невозможно смотреть без слез.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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