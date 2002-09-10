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Раздел: Курьезы  
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Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают

Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливаютВот это кадры!

Усаживайтесь поудобнее, возьмите что-нибудь перекусить вроде чипсов или попкорна, потому что мы собрали для вас интригующие сюжеты со всего интернета. Здесь есть все: предательство, обманутые ожидания, личные драмы и прочие страсти. Эмоций будет как от тонны голливудских триллеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы нашли несколько кадров, о которых не слышали даже сценаристы индийских фильмов.

«Не совсем то, что ожидала»

Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают


«Любовь всей твоей жизни неожиданно появится перед тобой».

Обычный вечер вторника для этого мужчины

Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают


А что, если бы в фильме «Сайлент Хилл» были ламы?

Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают


Эти глаза напротив

Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают


«Я все знаю, хозяин»

Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают


«На фото тот самый момент, когда я понял, что должен был остаться дома»

Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают


Пощечина

Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают


Кажется, здесь намечается эпичная битва

Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают


Не все японцы любят аниме

Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают


«Когда мы с братом решили убраться на чердаке, то не ожидали такого поворота событий»

Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают


Черт, жидкая дорога

Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают


Когда ты фея, но тебя лучше не злить

Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают


Плохой мальчик

Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают


Дайте «Оскар» этому парню

Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают


Вызывайте неотложку, тут человеку плохо! Будет скоро

Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают


Президент Финляндии предлагает огурец первой леди

Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают


Поделилась семейной драмой

Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают


Замышляя атаку

Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают


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Что у них там за вечеринка?

Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают
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 Теги: приколы, фото

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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