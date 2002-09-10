Раздел: Курьезы
Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают
Вот это кадры!
Усаживайтесь поудобнее, возьмите что-нибудь перекусить вроде чипсов или попкорна, потому что мы собрали для вас интригующие сюжеты со всего интернета. Здесь есть все: предательство, обманутые ожидания, личные драмы и прочие страсти. Эмоций будет как от тонны голливудских триллеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы нашли несколько кадров, о которых не слышали даже сценаристы индийских фильмов.
«Не совсем то, что ожидала»
«Любовь всей твоей жизни неожиданно появится перед тобой».
Обычный вечер вторника для этого мужчины
А что, если бы в фильме «Сайлент Хилл» были ламы?
Эти глаза напротив
«Я все знаю, хозяин»
«На фото тот самый момент, когда я понял, что должен был остаться дома»
Пощечина
Кажется, здесь намечается эпичная битва
Не все японцы любят аниме
«Когда мы с братом решили убраться на чердаке, то не ожидали такого поворота событий»
Черт, жидкая дорога
Когда ты фея, но тебя лучше не злить
Плохой мальчик
Дайте «Оскар» этому парню
Вызывайте неотложку, тут человеку плохо! Будет скоро
Президент Финляндии предлагает огурец первой леди
Поделилась семейной драмой
Замышляя атаку
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Что у них там за вечеринка?
Усаживайтесь поудобнее, возьмите что-нибудь перекусить вроде чипсов или попкорна, потому что мы собрали для вас интригующие сюжеты со всего интернета. Здесь есть все: предательство, обманутые ожидания, личные драмы и прочие страсти. Эмоций будет как от тонны голливудских триллеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы нашли несколько кадров, о которых не слышали даже сценаристы индийских фильмов.
«Не совсем то, что ожидала»
«Любовь всей твоей жизни неожиданно появится перед тобой».
Обычный вечер вторника для этого мужчины
А что, если бы в фильме «Сайлент Хилл» были ламы?
Эти глаза напротив
«Я все знаю, хозяин»
«На фото тот самый момент, когда я понял, что должен был остаться дома»
Пощечина
Кажется, здесь намечается эпичная битва
Не все японцы любят аниме
«Когда мы с братом решили убраться на чердаке, то не ожидали такого поворота событий»
Черт, жидкая дорога
Когда ты фея, но тебя лучше не злить
Плохой мальчик
Дайте «Оскар» этому парню
Вызывайте неотложку, тут человеку плохо! Будет скоро
Президент Финляндии предлагает огурец первой леди
Поделилась семейной драмой
Замышляя атаку
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Что у них там за вечеринка?
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