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Раздел: Курьезы  
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Сеть насмешил голубь, решивший прокатиться «автостопом»

Сеть насмешил голубь, решивший прокатиться «автостопом»Видео сняли в Днепре.

В Днепре ленивый голубь катался на машине, передает Хроника.инфо со ссылкой на Днепр Час.

Забавное видео с голубем-путешественником опубликовали очевидцы на странице в Фейсбук.

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Голубь ехал на крыше автомобиля и не улетал.

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 Теги: голубь, Днепр

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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