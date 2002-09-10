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Раздел: Курьезы  
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Китаец стал жертвой необычного «ограбления»

Китаец стал жертвой необычного «ограбления»Он не ожидал такое увидеть.

Житель Аньцина (Китай), пришедший в магазин, чтобы после закрытия поиграть с друзьями в карты, таинственным образом лишился кошелька, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.

Мужчине не хотелось подозревать приятелей, но факт остался фактом - кошелёк пропал. Пострадавший обратился в полицию, и офицеры сделали то, что, наверное, надо было сделать с самого начала - они просмотрели запись с камеры видеонаблюдения.

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Вот тут-то обокраденному незнакомцу стало стыдно, ведь кошелёк выпал из его кармана, а проходившая мимо собака подобрала понравившуюся вещь и ускользнула с ней. К счастью, виновницу преступления удалось выследить, так что мужчине вернули его собственность.

Китаец стал жертвой необычного «ограбления»
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 Теги: ограбление, китаец

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Сегодня, 16:49 » Автор: Анна Мартынова
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