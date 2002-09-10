Раздел: Курьезы
Провал «Роскосмоса» высмеяли забавной карикатурой
В Сети высмеяли версию "Роскосмоса" о странном повреждении на МКС.
В России карикатурой высмеяли заявление о том, что космический корабль «Союз МС-09» повредили американцы, чтобы доставить на Землю одного из заболевших астронавтов. Такую странную версию озвучили в «Роскосмосе», передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Видимо, таким образом в России пытаются снять с себя ответственность за халатность одного из рабочих. Ведь по ранее озвученной версии, работник «Энергии» проявил халатность и безответственность - найдя небольшое отверстие, он не доложил об этом начальству, а заделал его клеем. Карикатуру, которой отреагировали на заявление «Роскосмоса», разместил «Лентач».
Ранее специальная комиссия «Роскосмоса», расследующая ЧП на МКС с утечкой воздуха, пришла к выводу, что «ситуация оказалась намного сложнее», нежели версия о халатности российских спецов на земле. «Российские специалисты уже запросили у NASA данные видеорегистраторов астронавтов, а также их действующие медицинские показания. Если эта версия подтвердится, то по российско-американским отношениям в космосе будет нанесен сильнейший удар», - заявили в «Роскосмосе».
В Российской Федерации уже пытались снять с себя ответственность, озвучивая невероятные версии. Так, одна из них - о космических диверсантах - стала поводом для конкурса стихотворных пародий
Читайте также: Путин насмешил мир кулинарными "способностями"
Напомним, утечку воздуха в российском модуле Международной космической станции зафиксировали 30 августа, что привело к серьезным разногласиям между членами 56-й экспедиции.
В России карикатурой высмеяли заявление о том, что космический корабль «Союз МС-09» повредили американцы, чтобы доставить на Землю одного из заболевших астронавтов. Такую странную версию озвучили в «Роскосмосе», передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Видимо, таким образом в России пытаются снять с себя ответственность за халатность одного из рабочих. Ведь по ранее озвученной версии, работник «Энергии» проявил халатность и безответственность - найдя небольшое отверстие, он не доложил об этом начальству, а заделал его клеем. Карикатуру, которой отреагировали на заявление «Роскосмоса», разместил «Лентач».
Ранее специальная комиссия «Роскосмоса», расследующая ЧП на МКС с утечкой воздуха, пришла к выводу, что «ситуация оказалась намного сложнее», нежели версия о халатности российских спецов на земле. «Российские специалисты уже запросили у NASA данные видеорегистраторов астронавтов, а также их действующие медицинские показания. Если эта версия подтвердится, то по российско-американским отношениям в космосе будет нанесен сильнейший удар», - заявили в «Роскосмосе».
В Российской Федерации уже пытались снять с себя ответственность, озвучивая невероятные версии. Так, одна из них - о космических диверсантах - стала поводом для конкурса стихотворных пародий
Читайте также: Путин насмешил мир кулинарными "способностями"
Напомним, утечку воздуха в российском модуле Международной космической станции зафиксировали 30 августа, что привело к серьезным разногласиям между членами 56-й экспедиции.
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