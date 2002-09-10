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Раздел: Курьезы  
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«Клон» Путина дал новый повод для насмешек

«Клон» Путина дал новый повод для насмешекОн вызвал на дуэль Навального.

Глава Росгвардии Виктор Золотов, который вызвал на дуэль российского оппозиционера Алексея Навального, нарвался на шквал насмешек в сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

В частности, россияне записали видеоролики, на которых бросают ему вызов. Так, учительница математики предлагает ему сойтись в баттле на экзамене, а обычный российский пенсионер - посоревноваться на предмет поедания гороха.

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Пользователи активно комментируют данные вызовы и оставляют колкие комментарии. "Я бы вызывал Золотова на интеллектуальную дуэль, но понял, что он придет без оружия", "Остановите, Вите надо выйти!" - смеются в сети.



«Клон» Путина дал новый повод для насмешек
«Клон» Путина дал новый повод для насмешек
«Клон» Путина дал новый повод для насмешек
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 Теги: Путин, двойник

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Сегодня, 15:00 » Автор: Анна Мартынова
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