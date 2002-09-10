Раздел: Курьезы
«Клон» Путина дал новый повод для насмешек
Он вызвал на дуэль Навального.
Глава Росгвардии Виктор Золотов, который вызвал на дуэль российского оппозиционера Алексея Навального, нарвался на шквал насмешек в сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
В частности, россияне записали видеоролики, на которых бросают ему вызов. Так, учительница математики предлагает ему сойтись в баттле на экзамене, а обычный российский пенсионер - посоревноваться на предмет поедания гороха.
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Пользователи активно комментируют данные вызовы и оставляют колкие комментарии. "Я бы вызывал Золотова на интеллектуальную дуэль, но понял, что он придет без оружия", "Остановите, Вите надо выйти!" - смеются в сети.
Глава Росгвардии Виктор Золотов, который вызвал на дуэль российского оппозиционера Алексея Навального, нарвался на шквал насмешек в сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
В частности, россияне записали видеоролики, на которых бросают ему вызов. Так, учительница математики предлагает ему сойтись в баттле на экзамене, а обычный российский пенсионер - посоревноваться на предмет поедания гороха.
Читайте также: «Все не как у людей»: Путин дал новый повод для насмешек
Пользователи активно комментируют данные вызовы и оставляют колкие комментарии. "Я бы вызывал Золотова на интеллектуальную дуэль, но понял, что он придет без оружия", "Остановите, Вите надо выйти!" - смеются в сети.
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