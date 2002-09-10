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Раздел: Курьезы  
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И смех, и грех: украинка пыталась провезти под юбкой 49 «айфонов»

И смех, и грех: украинка пыталась провезти под юбкой 49 «айфонов» Гаджеты спрятали в специальных карманах.

Сегодня, 13 сентября, украинские пограничники в пункте пропуска "Гоптовка" Харьковской области выявили гражданку Украины, которая пыталась тайком пронести с территории России 49 смартфонов iPhone, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Пограничники в ПП "Гоптовка" обратили внимание на сильное волнение 56-летней женщины.

"Правоохранители приняли решение о применении специальных технических средств для осмотра женщины и ее личных вещей. В результате произошло срабатывание металлоискателя. Выяснилось, что под юбкой женщина пыталась переместить 49 мобильных телефонов iPhone", - говорится в сообщении пресс-службы Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Все гаджеты были бывшего употребления. Для того, чтобы спрятать контрабанду женщина сшила большие специальные карманы, в которые и упаковала товар. Телефоны изъяты в установленном порядке.
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 Теги: украинка, айфон

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Сегодня, 16:24 » Автор: Анна Мартынова
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