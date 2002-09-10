И смех, и грех: украинка пыталась провезти под юбкой 49 «айфонов»

Гаджеты спрятали в специальных карманах.



Сегодня, 13 сентября, украинские пограничники в пункте пропуска "Гоптовка" Харьковской области выявили гражданку Украины, которая пыталась тайком пронести с территории России 49 смартфонов iPhone, передает



Пограничники в ПП "Гоптовка" обратили внимание на сильное волнение 56-летней женщины.



"Правоохранители приняли решение о применении специальных технических средств для осмотра женщины и ее личных вещей. В результате произошло срабатывание металлоискателя. Выяснилось, что под юбкой женщина пыталась переместить 49 мобильных телефонов iPhone", - говорится в сообщении пресс-службы Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.



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Все гаджеты были бывшего употребления. Для того, чтобы спрятать контрабанду женщина сшила большие специальные карманы, в которые и упаковала товар. Телефоны изъяты в установленном порядке.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сегодня, 13 сентября, украинские пограничники в пункте пропуска "Гоптовка" Харьковской области выявили гражданку Украины, которая пыталась тайком пронести с территории России 49 смартфонов iPhone, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua Пограничники в ПП "Гоптовка" обратили внимание на сильное волнение 56-летней женщины."Правоохранители приняли решение о применении специальных технических средств для осмотра женщины и ее личных вещей. В результате произошло срабатывание металлоискателя. Выяснилось, что под юбкой женщина пыталась переместить 49 мобильных телефонов iPhone", - говорится в сообщении пресс-службы Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.Все гаджеты были бывшего употребления. Для того, чтобы спрятать контрабанду женщина сшила большие специальные карманы, в которые и упаковала товар. Телефоны изъяты в установленном порядке.



