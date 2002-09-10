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Раздел: Курьезы  
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«Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта

«Летающие» собаки стали героями забавного фотопроектаРаботы Джулии Крист.

Занимательный снимки песиков, которые прыгают на батуте в рамках проекта Джулии Крист. В книге «Летающие собаки» Джулии Крист братья наши меньшие показаны с необычного ракурса - парящими в воздухе. Чтобы получились забавные, по мнению автора, фотографии, питомцам пришлось прыгать на батуте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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«Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
«Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
«Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
«Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
«Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
«Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
«Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
«Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
«Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
«Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
«Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
«Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
«Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
«Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
«Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
«Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
«Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
«Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
«Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
«Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
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 Теги: собаки, фотограф

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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