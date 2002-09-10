Раздел: Курьезы
«Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
Работы Джулии Крист.
Занимательный снимки песиков, которые прыгают на батуте в рамках проекта Джулии Крист. В книге «Летающие собаки» Джулии Крист братья наши меньшие показаны с необычного ракурса - парящими в воздухе. Чтобы получились забавные, по мнению автора, фотографии, питомцам пришлось прыгать на батуте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Занимательный снимки песиков, которые прыгают на батуте в рамках проекта Джулии Крист. В книге «Летающие собаки» Джулии Крист братья наши меньшие показаны с необычного ракурса - парящими в воздухе. Чтобы получились забавные, по мнению автора, фотографии, питомцам пришлось прыгать на батуте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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