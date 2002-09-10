Раздел: Курьезы
Сеть в восторге: британец научил кота стучать в дверь
От этого кота в восторге весь мир.
26-летний британец Дэн Ричардсон (Dan Richardson) ехал за рулем автомобиля по улице английского города Бутл, когда стал свидетелем несколько необычной сцены. Ричардсон как раз остановился, чтобы ввести нужный ему адрес в навигатор, повернул голову и увидел такое чудо. И конечно же, снял все это на видео, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Очевидно, чрезвычайно вежливая и не менее умная кошка (или кот) забралась на мусорный ящик, стоявший рядом с дверью, и, дотянувшись до дверного молотка, несколько раз его подергала. И села ждать, когда же ее впустят в дом.
«Я сидел в машине и боковым зрением заметил движение. Повернув голову, увидел, как кошка взбирается на мусорный бак и пытается дотянуться до двери. Тогда я достал телефон, чтобы снять это на видео. Такое увидишь не каждый день».
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Дэн опубликовал видео в соцсетях, и его уже посмотрели более 300 тысяч раз. А нам все-таки интересно, чем все закончилось - впустил ли хозяин вежливую животинку или кошка зря старалась?
26-летний британец Дэн Ричардсон (Dan Richardson) ехал за рулем автомобиля по улице английского города Бутл, когда стал свидетелем несколько необычной сцены. Ричардсон как раз остановился, чтобы ввести нужный ему адрес в навигатор, повернул голову и увидел такое чудо. И конечно же, снял все это на видео, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Очевидно, чрезвычайно вежливая и не менее умная кошка (или кот) забралась на мусорный ящик, стоявший рядом с дверью, и, дотянувшись до дверного молотка, несколько раз его подергала. И села ждать, когда же ее впустят в дом.
«Я сидел в машине и боковым зрением заметил движение. Повернув голову, увидел, как кошка взбирается на мусорный бак и пытается дотянуться до двери. Тогда я достал телефон, чтобы снять это на видео. Такое увидишь не каждый день».
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Дэн опубликовал видео в соцсетях, и его уже посмотрели более 300 тысяч раз. А нам все-таки интересно, чем все закончилось - впустил ли хозяин вежливую животинку или кошка зря старалась?
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