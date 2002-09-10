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Раздел: Курьезы  
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Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховку

Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховкуОх уж эти мужчины.

Статистика все время утверждает, что женщины живут дольше мужчин. Причин тому множество, но самая главная очевидна. Женщины не совершают и половины тех безумно глупых вещей, на которые мужчины обычно машут рукой и говорят: «И так сойдет», передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Мы вовсе не утверждаем, что абсолютно все мужчины такие. Но у этих представителей сильного пола лобная доля - часть мозга, отвечающая за принятие решений и оценку степени риска, - явно не развилась. Совсем. Они просто обречены на несчастный случай.

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Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховку
Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховку
Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховку
Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховку
Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховку
Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховку
Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховку
Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховку
Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховку
Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховку
Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховку
Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховку
Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховку
Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховку
Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховку
Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховку
Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховку
Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховку
Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховку
Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховку
Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховку

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 Теги: мужчины, страховка

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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