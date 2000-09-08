Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора

С ними не соскучишься.



Согласитесь, покупка нового жилья часто напоминает лотерею: крайне сложно угадать, какие люди теперь будут жить с вами по соседству. И практика показывает, что от этих ребят можно ожидать буквально всего - от помощи по хозяйству до откровенного вредительства. Одни из них готовы испечь блинчики на ваш день рождения, других тянет расклеивать магнитики в лифте, а третьи честно вывешивают за окном предупреждение, что к ним лучше не соваться, передает



Мы долго думали, как же относиться к подобным поступкам соседей. И знаете что? Мы решили целиком и полностью положиться на ваше мнение.



Красиво жить не запретишь: владельцы нескольких квартир сделали себе «подъездный дворик»







«Мои соседи бесплатно раздают излишки урожая»







Так выглядит лифт в доме, где соседи любят путешествия. Кажется, на холодильниках места для магнитиков уже не хватает







«Соседские дети решили поздравить меня с днем рождения радужными блинчиками. Это лучший подарок»







«Это дерево растет на участке моего соседа. Он вырезал арку в кроне, чтобы пешеходы могли свободно ходить по тротуару»







«Мы с сестрой специально завели двух одинаковых кошек, чтобы троллить соседскую собаку»







«Наш сосед застолбил во дворе парковочное место для себя»







«Моей соседке 101 год, и она отлично подготовилась к солнечному затмению»







«Соседка покрасила забор из пульверизатора. Вот так теперь выглядит наша машина. Она просто стояла рядом»







«К парню, живущему с нами по соседству, довольно сложно попасть в гости. Попробуй угадай, где настоящая дверь»







«Выхожу я как-то из подъезда, а на парковке стоят одни „кони“: и железные, и деревянные. Кто-то из соседей прикололся»







Пожалуй, это самое милое объявление о начале ремонта







«По ночам один сосед подкладывает всем под двери кексы и прочую выпечку. Мы уже дали ему прозвище Пирожковая Фея»







«Лестничная площадка у лифта выглядела скучно, и я решил разрисовать ее»







Когда у вас по соседству живет Робин Гуд







«Из упавшего дерева наш сосед создал целый шедевр»







Зато честно предупредил







«Мой сосед - гений экономии. Коврик возле его входной двери собран из демонстрационных образцов»







Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики



Конечно, соседи могут ругаться, сплетничать и подсматривать друг за другом. Но когда спокойствию в доме грозит опасность, они выступают единым фронтом



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Согласитесь, покупка нового жилья часто напоминает лотерею: крайне сложно угадать, какие люди теперь будут жить с вами по соседству. И практика показывает, что от этих ребят можно ожидать буквально всего - от помощи по хозяйству до откровенного вредительства. Одни из них готовы испечь блинчики на ваш день рождения, других тянет расклеивать магнитики в лифте, а третьи честно вывешивают за окном предупреждение, что к ним лучше не соваться, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ Мы долго думали, как же относиться к подобным поступкам соседей. И знаете что? Мы решили целиком и полностью положиться на ваше мнение.Красиво жить не запретишь: владельцы нескольких квартир сделали себе «подъездный дворик»«Мои соседи бесплатно раздают излишки урожая»Так выглядит лифт в доме, где соседи любят путешествия. Кажется, на холодильниках места для магнитиков уже не хватает«Соседские дети решили поздравить меня с днем рождения радужными блинчиками. Это лучший подарок»«Это дерево растет на участке моего соседа. Он вырезал арку в кроне, чтобы пешеходы могли свободно ходить по тротуару»«Мы с сестрой специально завели двух одинаковых кошек, чтобы троллить соседскую собаку»«Наш сосед застолбил во дворе парковочное место для себя»«Моей соседке 101 год, и она отлично подготовилась к солнечному затмению»«Соседка покрасила забор из пульверизатора. Вот так теперь выглядит наша машина. Она просто стояла рядом»«К парню, живущему с нами по соседству, довольно сложно попасть в гости. Попробуй угадай, где настоящая дверь»«Выхожу я как-то из подъезда, а на парковке стоят одни „кони“: и железные, и деревянные. Кто-то из соседей прикололся»Пожалуй, это самое милое объявление о начале ремонта«По ночам один сосед подкладывает всем под двери кексы и прочую выпечку. Мы уже дали ему прозвище Пирожковая Фея»«Лестничная площадка у лифта выглядела скучно, и я решил разрисовать ее»Когда у вас по соседству живет Робин Гуд«Из упавшего дерева наш сосед создал целый шедевр»Зато честно предупредил«Мой сосед - гений экономии. Коврик возле его входной двери собран из демонстрационных образцов»Конечно, соседи могут ругаться, сплетничать и подсматривать друг за другом. Но когда спокойствию в доме грозит опасность, они выступают единым фронтом



