Раздел: Курьезы
Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора
С ними не соскучишься.
Согласитесь, покупка нового жилья часто напоминает лотерею: крайне сложно угадать, какие люди теперь будут жить с вами по соседству. И практика показывает, что от этих ребят можно ожидать буквально всего - от помощи по хозяйству до откровенного вредительства. Одни из них готовы испечь блинчики на ваш день рождения, других тянет расклеивать магнитики в лифте, а третьи честно вывешивают за окном предупреждение, что к ним лучше не соваться, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы долго думали, как же относиться к подобным поступкам соседей. И знаете что? Мы решили целиком и полностью положиться на ваше мнение.
Красиво жить не запретишь: владельцы нескольких квартир сделали себе «подъездный дворик»
«Мои соседи бесплатно раздают излишки урожая»
Так выглядит лифт в доме, где соседи любят путешествия. Кажется, на холодильниках места для магнитиков уже не хватает
«Соседские дети решили поздравить меня с днем рождения радужными блинчиками. Это лучший подарок»
«Это дерево растет на участке моего соседа. Он вырезал арку в кроне, чтобы пешеходы могли свободно ходить по тротуару»
«Мы с сестрой специально завели двух одинаковых кошек, чтобы троллить соседскую собаку»
«Наш сосед застолбил во дворе парковочное место для себя»
«Моей соседке 101 год, и она отлично подготовилась к солнечному затмению»
«Соседка покрасила забор из пульверизатора. Вот так теперь выглядит наша машина. Она просто стояла рядом»
«К парню, живущему с нами по соседству, довольно сложно попасть в гости. Попробуй угадай, где настоящая дверь»
«Выхожу я как-то из подъезда, а на парковке стоят одни „кони“: и железные, и деревянные. Кто-то из соседей прикололся»
Пожалуй, это самое милое объявление о начале ремонта
«По ночам один сосед подкладывает всем под двери кексы и прочую выпечку. Мы уже дали ему прозвище Пирожковая Фея»
«Лестничная площадка у лифта выглядела скучно, и я решил разрисовать ее»
Когда у вас по соседству живет Робин Гуд
«Из упавшего дерева наш сосед создал целый шедевр»
Зато честно предупредил
«Мой сосед - гений экономии. Коврик возле его входной двери собран из демонстрационных образцов»
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Конечно, соседи могут ругаться, сплетничать и подсматривать друг за другом. Но когда спокойствию в доме грозит опасность, они выступают единым фронтом
Согласитесь, покупка нового жилья часто напоминает лотерею: крайне сложно угадать, какие люди теперь будут жить с вами по соседству. И практика показывает, что от этих ребят можно ожидать буквально всего - от помощи по хозяйству до откровенного вредительства. Одни из них готовы испечь блинчики на ваш день рождения, других тянет расклеивать магнитики в лифте, а третьи честно вывешивают за окном предупреждение, что к ним лучше не соваться, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы долго думали, как же относиться к подобным поступкам соседей. И знаете что? Мы решили целиком и полностью положиться на ваше мнение.
Красиво жить не запретишь: владельцы нескольких квартир сделали себе «подъездный дворик»
«Мои соседи бесплатно раздают излишки урожая»
Так выглядит лифт в доме, где соседи любят путешествия. Кажется, на холодильниках места для магнитиков уже не хватает
«Соседские дети решили поздравить меня с днем рождения радужными блинчиками. Это лучший подарок»
«Это дерево растет на участке моего соседа. Он вырезал арку в кроне, чтобы пешеходы могли свободно ходить по тротуару»
«Мы с сестрой специально завели двух одинаковых кошек, чтобы троллить соседскую собаку»
«Наш сосед застолбил во дворе парковочное место для себя»
«Моей соседке 101 год, и она отлично подготовилась к солнечному затмению»
«Соседка покрасила забор из пульверизатора. Вот так теперь выглядит наша машина. Она просто стояла рядом»
«К парню, живущему с нами по соседству, довольно сложно попасть в гости. Попробуй угадай, где настоящая дверь»
«Выхожу я как-то из подъезда, а на парковке стоят одни „кони“: и железные, и деревянные. Кто-то из соседей прикололся»
Пожалуй, это самое милое объявление о начале ремонта
«По ночам один сосед подкладывает всем под двери кексы и прочую выпечку. Мы уже дали ему прозвище Пирожковая Фея»
«Лестничная площадка у лифта выглядела скучно, и я решил разрисовать ее»
Когда у вас по соседству живет Робин Гуд
«Из упавшего дерева наш сосед создал целый шедевр»
Зато честно предупредил
«Мой сосед - гений экономии. Коврик возле его входной двери собран из демонстрационных образцов»
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Конечно, соседи могут ругаться, сплетничать и подсматривать друг за другом. Но когда спокойствию в доме грозит опасность, они выступают единым фронтом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
794
0
Также советуем посмотреть
- Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора
- Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховку
- Дожить до пятницы: десятка отличных анекдотов
- Кличко не хочет баллотироваться в президенты
- Сеть в восторге: британец научил кота стучать в дверь
- В Украине отметили рост коррупции
- «Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
- В Украине требуют прекратить поставки сырья на крымский "Титан"
- Свадебные снимки, которые будут веселить всю семейную жизнь
- Соцсети с юмором отреагировали на подозрение Омеляну
- Украинский шоумен покорил Сеть забавной пародией
- Непокаране зло завжди повертається
- Сеть заполонили мемы и шутки о новых iPhone
- 75 погибших на Донбассе украинских военных остаются неидентифицированными
- И смех, и грех: украинка пыталась провезти под юбкой 49 «айфонов»
- Про що свідчить прихід в Україну IKEA
- В Борисполе задержали боевика ИГИЛ
- Бывает ли жизнь без МВФ
- Соцсети веселятся над ажиотажем вокруг IKEA в Украине
- За год в Крыму произошло 11 арестов без оснований, - ООН
- «Клон» Путина дал новый повод для насмешек
- Роздуми про війну України з Росією
- Пристрастие к соцсетям сорвало свадьбу индийской пары
- Как «русский мир» правит бал в Москве
- Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе из минометов и пулеметов
- Пограничный пункт пропуска в Миловом перенесли
- В каком ключе нужно строить диалог с Москвой
- Бюджета не хватило: офицер ВСУ высмеял очередной фейк боевиков
- Рыбаков предупредили о провокациях России в Азовском море
- Потрібно припинити виявляти добру волю по «Мінську»
Оставьте свой комментарий