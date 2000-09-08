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Раздел: Курьезы  
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Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора

Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмораС ними не соскучишься.

Согласитесь, покупка нового жилья часто напоминает лотерею: крайне сложно угадать, какие люди теперь будут жить с вами по соседству. И практика показывает, что от этих ребят можно ожидать буквально всего - от помощи по хозяйству до откровенного вредительства. Одни из них готовы испечь блинчики на ваш день рождения, других тянет расклеивать магнитики в лифте, а третьи честно вывешивают за окном предупреждение, что к ним лучше не соваться, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы долго думали, как же относиться к подобным поступкам соседей. И знаете что? Мы решили целиком и полностью положиться на ваше мнение.

Красиво жить не запретишь: владельцы нескольких квартир сделали себе «подъездный дворик»

Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора


«Мои соседи бесплатно раздают излишки урожая»

Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора


Так выглядит лифт в доме, где соседи любят путешествия. Кажется, на холодильниках места для магнитиков уже не хватает

Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора


«Соседские дети решили поздравить меня с днем рождения радужными блинчиками. Это лучший подарок»

Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора


«Это дерево растет на участке моего соседа. Он вырезал арку в кроне, чтобы пешеходы могли свободно ходить по тротуару»

Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора


«Мы с сестрой специально завели двух одинаковых кошек, чтобы троллить соседскую собаку»

Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора


«Наш сосед застолбил во дворе парковочное место для себя»

Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора


«Моей соседке 101 год, и она отлично подготовилась к солнечному затмению»

Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора


«Соседка покрасила забор из пульверизатора. Вот так теперь выглядит наша машина. Она просто стояла рядом»

Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора


«К парню, живущему с нами по соседству, довольно сложно попасть в гости. Попробуй угадай, где настоящая дверь»

Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора


«Выхожу я как-то из подъезда, а на парковке стоят одни „кони“: и железные, и деревянные. Кто-то из соседей прикололся»

Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора


Пожалуй, это самое милое объявление о начале ремонта

Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора


«По ночам один сосед подкладывает всем под двери кексы и прочую выпечку. Мы уже дали ему прозвище Пирожковая Фея»

Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора


«Лестничная площадка у лифта выглядела скучно, и я решил разрисовать ее»

Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора


Когда у вас по соседству живет Робин Гуд

Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора


«Из упавшего дерева наш сосед создал целый шедевр»

Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора


Зато честно предупредил

Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора


«Мой сосед - гений экономии. Коврик возле его входной двери собран из демонстрационных образцов»

Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора


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Конечно, соседи могут ругаться, сплетничать и подсматривать друг за другом. Но когда спокойствию в доме грозит опасность, они выступают единым фронтом

Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора
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 Теги: соседи, приколы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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