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Раздел: Курьезы  
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Соцсети с юмором отреагировали на подозрение Омеляну

Соцсети с юмором отреагировали на подозрение ОмелянуЛюди вспомнили инициативу запустить в Украине сверхскоростной поезд Hyperloop.

Антикоррупционные органы объявили подозрение первому министру - руководителю Министерства инфраструктуры Владимиру Омеляну. Ему инкриминируют незаконное обогащение и недекларирование, передает Хроникаюинфо со ссылкой на u-news.com.ua.

Пользователи соцсетей активно отреагировали на такую ​​новость. Преимущественно украинцы тролилы министра за его инициативу запустить в Украине сверхскоростной поезд Hyperloop.

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Соцсети с юмором отреагировали на подозрение Омеляну
Соцсети с юмором отреагировали на подозрение Омеляну
Соцсети с юмором отреагировали на подозрение Омеляну
Соцсети с юмором отреагировали на подозрение Омеляну
Соцсети с юмором отреагировали на подозрение Омеляну
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 Теги: Омелян, соцсети

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Сегодня, 17:53 » Автор: Анна Мартынова
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