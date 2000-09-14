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Неприятности случаются со всеми: фотоприколы

Неприятности случаются со всеми: фотоприколы

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Фотоприколы с неудачниками Всякие мелкие неприятности, которые могут случиться с каждым из нас.