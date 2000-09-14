» » Неприятности случаются со всеми: фотоприколы
Раздел: Курьезы  
0

Неприятности случаются со всеми: фотоприколы

Неприятности случаются со всеми: фотоприколыНа этих снимках разыгралась настоящая драма

Порой в жизни случаются неприятности, а иногда и настоящие катастрофы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Читайте также: Фотоприколы с неудачниками

В фотографиях из этой подборки явно читается не только печаль людей, попавших в такие ситуации, но и вся боль мира.

Неприятности случаются со всеми: фотоприколы
Неприятности случаются со всеми: фотоприколы
Неприятности случаются со всеми: фотоприколы
Неприятности случаются со всеми: фотоприколы
Неприятности случаются со всеми: фотоприколы
Неприятности случаются со всеми: фотоприколы
Неприятности случаются со всеми: фотоприколы
Неприятности случаются со всеми: фотоприколы
Неприятности случаются со всеми: фотоприколы
Неприятности случаются со всеми: фотоприколы
Неприятности случаются со всеми: фотоприколы
Неприятности случаются со всеми: фотоприколы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: неприятности, приколы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:14 » Автор: Татьяна Ларина
     228
     0

Похожие новости по теме

Неприятности случаются со всеми: фотоприколы Неприятности случаются со всеми: фотоприколы

Забавные фотографии из жизни.

Фотоприколы с неудачниками Фотоприколы с неудачниками

Всякие мелкие неприятности, которые могут случиться с каждым из нас.

Фотоприколы с неудачниками Фотоприколы с неудачниками

Неприятности могут случится с каждым.

Неприятности случаются со всеми: фотоприколы Неприятности случаются со всеми: фотоприколы

Неприятности всегда случаются, когда их совсем не ждешь.

Неприятности случаются: подборка курьезов, которые случаются в жизни людей Неприятности случаются: подборка курьезов, которые случаются в жизни людей

Всякие мелкие неприятности, которые могут случиться с каждым из нас.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх