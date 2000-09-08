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Раздел: Курьезы  
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Ревнивая собака придумала забавный способ привлечь внимание

Ревнивая собака придумала забавный способ привлечь внимание Собака решила притвориться больной.

Пользователь Twitter Хлое Копли опубликовала видео, где одна из собак ее отца специально притворяется больной, чтобы заполучить внимание хозяина, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Судя по ролику, пес приревновал хозяина к собрату, которому уделяли слишком много внимания из-за его больных ушей. Чтобы получить свою порцию ласки, собака решила попросить лекарство и для себя.

"Моя собака получает необходимое ей лекарство для ушей, а вторая думает, что оно ей тоже нужно... Никто не осмелится сказать ему, что это притворство..." - пояснила девушка.

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Ролик собрал более восьми миллионов просмотров и получил более 800 тысяч лайков.

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 Теги: собаки, прикол

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Сегодня, 11:44 » Автор: Анна Мартынова
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