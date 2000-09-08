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Раздел: Курьезы  
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Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»

Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»Им остается только смеяться.

Cлово «френдзона» вошло в наш обиход такими же стремительными темпами, как, к примеру, «селфи» или «шоурум». Однако, в отличие от двух последних заимствований, оно непременно произносится с долей сарказма или сочувствия. И стоит ли говорить, что есть люди, которым этот новомодный термин знаком не понаслышке, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы нашли на просторах сети 19 парней, которым один раз в жизни точно приходилось слышать от девушки своей мечты фразу «Ты мне как друг».

1. «Кажется, я только что открыл новый уровень френдзоны - сынзону»

Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»


2. Он еще не догадывается

Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»


3. Может, оно и к лучшему?

Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»


4. Остановился в шаге от победы

Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»


5. Хорошая попытка, вот только попробуй снова

Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»


6. «Меня только что зафрендзонила собственная девушка. Есть совет, как выйти из френдзоны, когда вы уже встречаетесь?»

Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»


7. Теоретик френдзоны

Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»


8. Френдзона: уровень «непостижимое»

Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»


Надпись на замке: «Друзья навеки».

9. Он так давно во френдзоне, что, похоже, уже начал получать от этого удовольствие

Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»


10. И правда, где такого взять!

Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»


11. Еще один павший солдат

Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»


12. Миссия провалена, сворачиваемся

Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»


13. Голливуду такие сюжеты и не снились

Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»


14. А чего уж тут не веселиться

Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»


Надпись на футболке на фото справа: «Помогите, я попал во френдзону».

15. Меньше надо было выпендриваться

Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»


16. Ложе, олицетворяющее френдзону

Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»


17. Давайте почтим его минутой молчания

Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»


18. Нестандартное мышление во всей красе

Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»


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19. Похоже, кто-то устал обжигаться

Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»


Надпись на футболке: «Простите, дамы, но я уже „ты мне как брат“ для кое-кого еще».


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 Теги: френдзона, приколы

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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