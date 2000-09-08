Раздел: Курьезы
Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»
Им остается только смеяться.
Cлово «френдзона» вошло в наш обиход такими же стремительными темпами, как, к примеру, «селфи» или «шоурум». Однако, в отличие от двух последних заимствований, оно непременно произносится с долей сарказма или сочувствия. И стоит ли говорить, что есть люди, которым этот новомодный термин знаком не понаслышке, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы нашли на просторах сети 19 парней, которым один раз в жизни точно приходилось слышать от девушки своей мечты фразу «Ты мне как друг».
1. «Кажется, я только что открыл новый уровень френдзоны - сынзону»
2. Он еще не догадывается
3. Может, оно и к лучшему?
4. Остановился в шаге от победы
5. Хорошая попытка, вот только попробуй снова
6. «Меня только что зафрендзонила собственная девушка. Есть совет, как выйти из френдзоны, когда вы уже встречаетесь?»
7. Теоретик френдзоны
8. Френдзона: уровень «непостижимое»
Надпись на замке: «Друзья навеки».
9. Он так давно во френдзоне, что, похоже, уже начал получать от этого удовольствие
10. И правда, где такого взять!
11. Еще один павший солдат
12. Миссия провалена, сворачиваемся
13. Голливуду такие сюжеты и не снились
14. А чего уж тут не веселиться
Надпись на футболке на фото справа: «Помогите, я попал во френдзону».
15. Меньше надо было выпендриваться
16. Ложе, олицетворяющее френдзону
17. Давайте почтим его минутой молчания
18. Нестандартное мышление во всей красе
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
19. Похоже, кто-то устал обжигаться
Надпись на футболке: «Простите, дамы, но я уже „ты мне как брат“ для кое-кого еще».
Cлово «френдзона» вошло в наш обиход такими же стремительными темпами, как, к примеру, «селфи» или «шоурум». Однако, в отличие от двух последних заимствований, оно непременно произносится с долей сарказма или сочувствия. И стоит ли говорить, что есть люди, которым этот новомодный термин знаком не понаслышке, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы нашли на просторах сети 19 парней, которым один раз в жизни точно приходилось слышать от девушки своей мечты фразу «Ты мне как друг».
1. «Кажется, я только что открыл новый уровень френдзоны - сынзону»
2. Он еще не догадывается
3. Может, оно и к лучшему?
4. Остановился в шаге от победы
5. Хорошая попытка, вот только попробуй снова
6. «Меня только что зафрендзонила собственная девушка. Есть совет, как выйти из френдзоны, когда вы уже встречаетесь?»
7. Теоретик френдзоны
8. Френдзона: уровень «непостижимое»
Надпись на замке: «Друзья навеки».
9. Он так давно во френдзоне, что, похоже, уже начал получать от этого удовольствие
10. И правда, где такого взять!
11. Еще один павший солдат
12. Миссия провалена, сворачиваемся
13. Голливуду такие сюжеты и не снились
14. А чего уж тут не веселиться
Надпись на футболке на фото справа: «Помогите, я попал во френдзону».
15. Меньше надо было выпендриваться
16. Ложе, олицетворяющее френдзону
17. Давайте почтим его минутой молчания
18. Нестандартное мышление во всей красе
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
19. Похоже, кто-то устал обжигаться
Надпись на футболке: «Простите, дамы, но я уже „ты мне как брат“ для кое-кого еще».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
80
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»
- Смешные твиты от родителей, мастерски владеющих самоиронией
- Уморительные фотки из серии «Показалось»
- Самые смешные политические фотожабы недели
- Суть антипорошенківських союзів – в повній ревізії його курсу
- Кривляния Роналду попали в прямой эфир
- Нацгвардейцы на Донбассе задержали автобус со взрывчаткой
- В Армянске введут режим чрезвычайной ситуации
- Американские копы ищут хозяев козла-хулигана
- Росія грає м’язами
- Оккупанты массово задерживают украинцев в «ЛНР» и «ДНР»
- Лось-альбинос прославился после схватки с газонокосилкой
- В Киеве презентовали военный катер «Кентавр»
- Агрохолдинг и иностранцы
- РосСМИ знатно оконфузились, назвав Захарову «дырявой шлюпкой»
- Підозра Омеляну: не поспішайте кричати «Вау»
- Шнобелевская премия "нашла" самые нелепые исследования года
- Украинские десантники примут участие в учениях Saber Junction
- О демографии «ДНР»
- Престижный конкурс показал самые смешные фотки мира животных
- Сеть насмешила песня итальянца о львовских маршрутках
- Путин понял, что пора залезать под капот вместо мотора
- Относительно объединения «Оппоблока» и «За жизнь»
- ГПУ продолжает расследование в отношении Александра Захарченко
- Патриотическая украинская игра вызвала истерику у росСМИ
- Что сломает главный стереотип об Украине
- Конкуренты знатно потролилли новый iPhone
- О связях Тимошенко с кремлевским режимом
- Ревнивая собака придумала забавный способ привлечь внимание
- Морпехи и авиация ВСУ провели совместную тренировку
Оставьте свой комментарий