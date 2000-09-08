Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»

Им остается только смеяться.



Cлово «френдзона» вошло в наш обиход такими же стремительными темпами, как, к примеру, «селфи» или «шоурум». Однако, в отличие от двух последних заимствований, оно непременно произносится с долей сарказма или сочувствия. И стоит ли говорить, что есть люди, которым этот новомодный термин знаком не понаслышке, передает



Мы нашли на просторах сети 19 парней, которым один раз в жизни точно приходилось слышать от девушки своей мечты фразу «Ты мне как друг».



1. «Кажется, я только что открыл новый уровень френдзоны - сынзону»







2. Он еще не догадывается







3. Может, оно и к лучшему?







4. Остановился в шаге от победы







5. Хорошая попытка, вот только попробуй снова







6. «Меня только что зафрендзонила собственная девушка. Есть совет, как выйти из френдзоны, когда вы уже встречаетесь?»







7. Теоретик френдзоны







8. Френдзона: уровень «непостижимое»







Надпись на замке: «Друзья навеки».



9. Он так давно во френдзоне, что, похоже, уже начал получать от этого удовольствие







10. И правда, где такого взять!







11. Еще один павший солдат







12. Миссия провалена, сворачиваемся







13. Голливуду такие сюжеты и не снились







14. А чего уж тут не веселиться







Надпись на футболке на фото справа: «Помогите, я попал во френдзону».



15. Меньше надо было выпендриваться







16. Ложе, олицетворяющее френдзону







17. Давайте почтим его минутой молчания







18. Нестандартное мышление во всей красе







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19. Похоже, кто-то устал обжигаться







Надпись на футболке: «Простите, дамы, но я уже „ты мне как брат“ для кое-кого еще».





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Cлово «френдзона» вошло в наш обиход такими же стремительными темпами, как, к примеру, «селфи» или «шоурум». Однако, в отличие от двух последних заимствований, оно непременно произносится с долей сарказма или сочувствия. И стоит ли говорить, что есть люди, которым этот новомодный термин знаком не понаслышке, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ Мы нашли на просторах сети 19 парней, которым один раз в жизни точно приходилось слышать от девушки своей мечты фразу «Ты мне как друг».1. «Кажется, я только что открыл новый уровень френдзоны - сынзону»2. Он еще не догадывается3. Может, оно и к лучшему?4. Остановился в шаге от победы5. Хорошая попытка, вот только попробуй снова6. «Меня только что зафрендзонила собственная девушка. Есть совет, как выйти из френдзоны, когда вы уже встречаетесь?»7. Теоретик френдзоны8. Френдзона: уровень «непостижимое»Надпись на замке: «Друзья навеки».9. Он так давно во френдзоне, что, похоже, уже начал получать от этого удовольствие10. И правда, где такого взять!11. Еще один павший солдат12. Миссия провалена, сворачиваемся13. Голливуду такие сюжеты и не снились14. А чего уж тут не веселитьсяНадпись на футболке на фото справа: «Помогите, я попал во френдзону».15. Меньше надо было выпендриваться16. Ложе, олицетворяющее френдзону17. Давайте почтим его минутой молчания18. Нестандартное мышление во всей красе19. Похоже, кто-то устал обжигатьсяНадпись на футболке: «Простите, дамы, но я уже „ты мне как брат“ для кое-кого еще».



