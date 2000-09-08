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Раздел: Курьезы  
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Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем

Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблемВот это фантазия!

Герои нашего сегодняшнего материала твердо уверены, что безвыходных ситуаций не бывает. Решение проблемы найдется всегда. Правда, порой окружающим не всегда понятен чрезмерный креатив этих энтузиастов. Да кому какая разница! Всем хорошего вечера, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем
Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем
Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем
Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем
Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем
Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем
Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем
Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем
Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем
Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем
Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем
Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем
Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем
Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем
Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем
Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем
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 Теги: приколы, фантазия

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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