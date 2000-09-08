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Раздел: Курьезы  
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Лось-альбинос прославился после схватки с газонокосилкой

Лось-альбинос прославился после схватки с газонокосилкойТакого вы еще не видели.

Домашние животные просто не любят пылесосы и похожую технику, стараясь убраться от непонятных шумящих штук подальше. Дикие звери, как выяснилось, отступать не привыкли: гигантский лось-альбинос вступил в неравный бой с газонокосилкой не обращая внимания на камеры, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Лось спокойно завтракал яблоками с ближайшего дерева, когда на него вывернула автоматизированная газонокосилка, установленная владельцами участка. Зверь не раздумывал ни мгновения - он напал на странный предмет и за полминуты превратил робота в кучу обломков.

Вся сцена попала на видео проезжавшей мимо Марианны Никлассон. Женщина призналась, что в какой-то момент испугалась нападения лося: расправившись с газонокосилкой, он уставился прямо на машину.

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Впервые ослепительно белый лось попал в поле зрения шведов еще год назад. Удивительное создание окрестили «Духом лося» - охотится на него запрещено.

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 Теги: лось, газонокосилка

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Сегодня, 16:39 » Автор: Анна Мартынова
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