Раздел: Курьезы
Лось-альбинос прославился после схватки с газонокосилкой
Такого вы еще не видели.
Домашние животные просто не любят пылесосы и похожую технику, стараясь убраться от непонятных шумящих штук подальше. Дикие звери, как выяснилось, отступать не привыкли: гигантский лось-альбинос вступил в неравный бой с газонокосилкой не обращая внимания на камеры, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Лось спокойно завтракал яблоками с ближайшего дерева, когда на него вывернула автоматизированная газонокосилка, установленная владельцами участка. Зверь не раздумывал ни мгновения - он напал на странный предмет и за полминуты превратил робота в кучу обломков.
Вся сцена попала на видео проезжавшей мимо Марианны Никлассон. Женщина призналась, что в какой-то момент испугалась нападения лося: расправившись с газонокосилкой, он уставился прямо на машину.
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Впервые ослепительно белый лось попал в поле зрения шведов еще год назад. Удивительное создание окрестили «Духом лося» - охотится на него запрещено.
Домашние животные просто не любят пылесосы и похожую технику, стараясь убраться от непонятных шумящих штук подальше. Дикие звери, как выяснилось, отступать не привыкли: гигантский лось-альбинос вступил в неравный бой с газонокосилкой не обращая внимания на камеры, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Лось спокойно завтракал яблоками с ближайшего дерева, когда на него вывернула автоматизированная газонокосилка, установленная владельцами участка. Зверь не раздумывал ни мгновения - он напал на странный предмет и за полминуты превратил робота в кучу обломков.
Вся сцена попала на видео проезжавшей мимо Марианны Никлассон. Женщина призналась, что в какой-то момент испугалась нападения лося: расправившись с газонокосилкой, он уставился прямо на машину.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Впервые ослепительно белый лось попал в поле зрения шведов еще год назад. Удивительное создание окрестили «Духом лося» - охотится на него запрещено.
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