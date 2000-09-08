Раздел: Курьезы
Кривляния Роналду попали в прямой эфир
Футболист решил спародировать репортера.
Игрок "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в прямом эфире спародировал ведущего клубного телевидения туринского клуба, передает Хроника.инфо со ссылкой на focus.ua.
Направляясь на тренировку на стадионе Роналду заметил съемочную группу. Он стал за спиной журналиста и начал пародировать его поведение.
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Напомним, Криштиану Роналдку перешел в июле из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус".
Игрок "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в прямом эфире спародировал ведущего клубного телевидения туринского клуба, передает Хроника.инфо со ссылкой на focus.ua.
Направляясь на тренировку на стадионе Роналду заметил съемочную группу. Он стал за спиной журналиста и начал пародировать его поведение.
Читайте также: Американские копы ищут хозяев козла-хулигана
Напомним, Криштиану Роналдку перешел в июле из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус".
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