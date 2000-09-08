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Раздел: Курьезы  
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Кривляния Роналду попали в прямой эфир

Кривляния Роналду попали в прямой эфирФутболист решил спародировать репортера.

Игрок "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в прямом эфире спародировал ведущего клубного телевидения туринского клуба, передает Хроника.инфо со ссылкой на focus.ua.

Направляясь на тренировку на стадионе Роналду заметил съемочную группу. Он стал за спиной журналиста и начал пародировать его поведение.

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Напомним, Криштиану Роналдку перешел в июле из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус".

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 Теги: Роналду, прикол

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Сегодня, 17:42 » Автор: Анна Мартынова
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