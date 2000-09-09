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Раздел: Курьезы  
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Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации

Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуацииОни умеют удивлять.

Сегодня мы покажем вам редких животных, которые поражают своим необычным видом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wuzzup.ru

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Говорят, что эмоций у животных нет, но это не правда, вы только посмотрите на их смешные мордочки! А иногда все зависит от ракурса съемки!

Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
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 Теги: животные, приколы

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Сегодня, 10:56 » Автор: Татьяна Ларина
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