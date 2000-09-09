Раздел: Курьезы
Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
Они умеют удивлять.
Сегодня мы покажем вам редких животных, которые поражают своим необычным видом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wuzzup.ru
Читайте также: Забавные животные веселят сеть
Говорят, что эмоций у животных нет, но это не правда, вы только посмотрите на их смешные мордочки! А иногда все зависит от ракурса съемки!
Сегодня мы покажем вам редких животных, которые поражают своим необычным видом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wuzzup.ru
Читайте также: Забавные животные веселят сеть
Говорят, что эмоций у животных нет, но это не правда, вы только посмотрите на их смешные мордочки! А иногда все зависит от ракурса съемки!
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