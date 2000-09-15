Раздел: Курьезы
Над Швецией увидели лицо "пришельца"
Люди в панике молились
Шокирующее впечатление произвел на пользователей Сети и даже на уфологов снимок, сделанный и опубликованный астрофотографом Йораном Стрендом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
После мощной солнечной бури в небе над Швецией появилось лицо инопланетянина, освещенное вспышками Северного сияния. Выброс солнечной плазмы, по мнению большинства уфологов, спроецировал увеличенную инопланетную фигуру, что можно расценивать, как очередное предупреждение землянам.
Слухи и факты о приближении или удалении Нибиру остаются лишь версиями, до тех пор, когда не предъявлено некое материальное доказательство. Стренд считает, что именно это ему и посчастливилось сфотографировать.
Жуткий облик заставил людей паниковать и молиться, говорят очевидцы. Кроме того, фотограф на нижней части снимка рассмотрел еще одну фигуру, которую он сравнил со штурмовиком из «Звездных войн». Конечно, немало скептиков нашлось в Сети, которые заявили, что Северное сияние, особенно после солнечной бури класса G2, способно нарисовать в небе и не такие впечатляющие картины. Однако уфологи отстаивают свою версию.
Читайте также: На Марсе увидели… пришельца с крыльями ангела
Выбросы солнечной плазмы не только выводят из строя спутники, GPS и линии электропередач, но и значительно влияют на человеческую психику.
Шокирующее впечатление произвел на пользователей Сети и даже на уфологов снимок, сделанный и опубликованный астрофотографом Йораном Стрендом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
После мощной солнечной бури в небе над Швецией появилось лицо инопланетянина, освещенное вспышками Северного сияния. Выброс солнечной плазмы, по мнению большинства уфологов, спроецировал увеличенную инопланетную фигуру, что можно расценивать, как очередное предупреждение землянам.
Слухи и факты о приближении или удалении Нибиру остаются лишь версиями, до тех пор, когда не предъявлено некое материальное доказательство. Стренд считает, что именно это ему и посчастливилось сфотографировать.
Жуткий облик заставил людей паниковать и молиться, говорят очевидцы. Кроме того, фотограф на нижней части снимка рассмотрел еще одну фигуру, которую он сравнил со штурмовиком из «Звездных войн». Конечно, немало скептиков нашлось в Сети, которые заявили, что Северное сияние, особенно после солнечной бури класса G2, способно нарисовать в небе и не такие впечатляющие картины. Однако уфологи отстаивают свою версию.
Читайте также: На Марсе увидели… пришельца с крыльями ангела
Выбросы солнечной плазмы не только выводят из строя спутники, GPS и линии электропередач, но и значительно влияют на человеческую психику.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
221
0
Также советуем посмотреть
- Над Швецией увидели лицо "пришельца"
- В Италии появился шикарный отель для кошек
- Покупки в Интернете: ожидание и реальность
- Подборка самых нелепых и забавных туалетов
- Забавные модники, умеющие выделяться из толпы
- Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
- Забавные снимки из серии "за секунду до"
- На севере Крыма зафиксировали новый химический выброс - СМИ
- Ситуация в ООС: 25 обстрелов, жертв нет
- Потешные причины считать такс самыми милыми собаками
- К "Крымскому титану" применялись санкции, - МЭРТ
- Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем
- Забавные места, которые могут облюбовать коты
- Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»
- Смешные твиты от родителей, мастерски владеющих самоиронией
- Уморительные фотки из серии «Показалось»
- Самые смешные политические фотожабы недели
- Суть антипорошенківських союзів – в повній ревізії його курсу
- Кривляния Роналду попали в прямой эфир
- Нацгвардейцы на Донбассе задержали автобус со взрывчаткой
- В Армянске введут режим чрезвычайной ситуации
- Американские копы ищут хозяев козла-хулигана
- Росія грає м’язами
- Оккупанты массово задерживают украинцев в «ЛНР» и «ДНР»
- Лось-альбинос прославился после схватки с газонокосилкой
- В Киеве презентовали военный катер «Кентавр»
- Агрохолдинг и иностранцы
- РосСМИ знатно оконфузились, назвав Захарову «дырявой шлюпкой»
- Підозра Омеляну: не поспішайте кричати «Вау»
- Шнобелевская премия "нашла" самые нелепые исследования года
Оставьте свой комментарий