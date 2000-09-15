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Над Швецией увидели лицо "пришельца"

Над Швецией увидели лицо "пришельца"Люди в панике молились

Шокирующее впечатление произвел на пользователей Сети и даже на уфологов снимок, сделанный и опубликованный астрофотографом Йораном Стрендом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

После мощной солнечной бури в небе над Швецией появилось лицо инопланетянина, освещенное вспышками Северного сияния. Выброс солнечной плазмы, по мнению большинства уфологов, спроецировал увеличенную инопланетную фигуру, что можно расценивать, как очередное предупреждение землянам.

Слухи и факты о приближении или удалении Нибиру остаются лишь версиями, до тех пор, когда не предъявлено некое материальное доказательство. Стренд считает, что именно это ему и посчастливилось сфотографировать.

Жуткий облик заставил людей паниковать и молиться, говорят очевидцы. Кроме того, фотограф на нижней части снимка рассмотрел еще одну фигуру, которую он сравнил со штурмовиком из «Звездных войн». Конечно, немало скептиков нашлось в Сети, которые заявили, что Северное сияние, особенно после солнечной бури класса G2, способно нарисовать в небе и не такие впечатляющие картины. Однако уфологи отстаивают свою версию.

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Выбросы солнечной плазмы не только выводят из строя спутники, GPS и линии электропередач, но и значительно влияют на человеческую психику.

Над Швецией увидели лицо "пришельца"
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 Теги: пришельцы, Швейцария

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Сегодня, 15:40 » Автор: Татьяна Ларина
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