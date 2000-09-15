Раздел: Курьезы
Маразм крепчал: на Харьковщине торжественно открыли мусорные баки
В Харьковской области чиновники с шариками и караваем открыли мусорные баки и остановку
В Волчанском районе Харьковской области чиновники торжественно открывали новые остановки и мусорные баки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Об этом сообщают пользователи Facebook в паблике "Харьков 1654".
Так, речь идет о том, что сельсовет в Волчанском районе устроил торжественное открытие трех новых, а также "ремонта и дизайнерского оформления" двух старых остановок общественного транспорта. Кроме того, чиновники с фанфарами открыли площадку для сбора мусора.
Остановки украсили воздушными шарами, гербом и флагом Украины. На месте были чиновники, которым дети в национальных костюмах подносили каравай на рушнике. "Брежнев переворачивается", - прокомментировал происходящее автор поста.
Читайте также: Маразм крепчал: брачные объявления родом из России
Отметим также, что остановки появились на грунтовой дороге.
В Волчанском районе Харьковской области чиновники торжественно открывали новые остановки и мусорные баки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Об этом сообщают пользователи Facebook в паблике "Харьков 1654".
Так, речь идет о том, что сельсовет в Волчанском районе устроил торжественное открытие трех новых, а также "ремонта и дизайнерского оформления" двух старых остановок общественного транспорта. Кроме того, чиновники с фанфарами открыли площадку для сбора мусора.
Остановки украсили воздушными шарами, гербом и флагом Украины. На месте были чиновники, которым дети в национальных костюмах подносили каравай на рушнике. "Брежнев переворачивается", - прокомментировал происходящее автор поста.
Читайте также: Маразм крепчал: брачные объявления родом из России
Отметим также, что остановки появились на грунтовой дороге.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
91
0
Также советуем посмотреть
- Маразм крепчал: на Харьковщине торжественно открыли мусорные баки
- В США медведь "засветился" на свадебных фотографиях
- Над Швецией увидели лицо "пришельца"
- В Италии появился шикарный отель для кошек
- Покупки в Интернете: ожидание и реальность
- Подборка самых нелепых и забавных туалетов
- Забавные модники, умеющие выделяться из толпы
- Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
- Забавные снимки из серии "за секунду до"
- На севере Крыма зафиксировали новый химический выброс - СМИ
- Ситуация в ООС: 25 обстрелов, жертв нет
- Потешные причины считать такс самыми милыми собаками
- К "Крымскому титану" применялись санкции, - МЭРТ
- Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем
- Забавные места, которые могут облюбовать коты
- Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»
- Смешные твиты от родителей, мастерски владеющих самоиронией
- Уморительные фотки из серии «Показалось»
- Самые смешные политические фотожабы недели
- Суть антипорошенківських союзів – в повній ревізії його курсу
- Кривляния Роналду попали в прямой эфир
- Нацгвардейцы на Донбассе задержали автобус со взрывчаткой
- В Армянске введут режим чрезвычайной ситуации
- Американские копы ищут хозяев козла-хулигана
- Росія грає м’язами
- Оккупанты массово задерживают украинцев в «ЛНР» и «ДНР»
- Лось-альбинос прославился после схватки с газонокосилкой
- В Киеве презентовали военный катер «Кентавр»
- Агрохолдинг и иностранцы
- РосСМИ знатно оконфузились, назвав Захарову «дырявой шлюпкой»
Оставьте свой комментарий