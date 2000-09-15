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Раздел: Курьезы  
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Маразм крепчал: на Харьковщине торжественно открыли мусорные баки

Маразм крепчал: на Харьковщине торжественно открыли мусорные бакиВ Харьковской области чиновники с шариками и караваем открыли мусорные баки и остановку

В Волчанском районе Харьковской области чиновники торжественно открывали новые остановки и мусорные баки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua

Об этом сообщают пользователи Facebook в паблике "Харьков 1654".

Так, речь идет о том, что сельсовет в Волчанском районе устроил торжественное открытие трех новых, а также "ремонта и дизайнерского оформления" двух старых остановок общественного транспорта. Кроме того, чиновники с фанфарами открыли площадку для сбора мусора.

Остановки украсили воздушными шарами, гербом и флагом Украины. На месте были чиновники, которым дети в национальных костюмах подносили каравай на рушнике. "Брежнев переворачивается", - прокомментировал происходящее автор поста.

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Отметим также, что остановки появились на грунтовой дороге.

Маразм крепчал: на Харьковщине торжественно открыли мусорные баки
Маразм крепчал: на Харьковщине торжественно открыли мусорные баки
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 Теги: Харьковщина, мусорный бак

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Сегодня, 17:19 » Автор: Татьяна Ларина
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