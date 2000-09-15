Раздел: Курьезы
В России выпустили пальто в тюремном стиле
Коллекция состоит из семи предметов верхней одежды.
Дизайнеры компании «Меха Екатерина» выпустили капсульную коллекцию, вдохновившись образом актрисы Розы Хайруллиной, которая снялась в таких фильмах и сериалах, как «Орда», «Училка» и «Ольга», пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
Также Роза играет в спектаклях «Волки и овцы», «Король Лир», «Чайка. Новая версия» и др.
Глава и креативный директор компании Екатерина Акхузина комментирует: "Когда я задумала этот проект – меня в первую очередь зацепила харизма и нестандартная внешность Розы, ее легкая андрогинность: она и чуть-чуть мужчина, и очаровательная женщина".
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Коллекция состоит из семи предметов верхней одежды – это пальто, куртки и жилет. Выполнены они из меха норки, лисицы, каракуля и каракульчи. Центром линейки стало пальто из меха норки с имитацией татуировок в тюремном стиле, которое стоит 425 тыс российских рублей. "Не верь, не бойся, не проси", "Кто понял жизнь - тот не спешит", "Человек человеку волк", купола и солнце - такие надписи и изображения украшают меховые изделия.
Дизайнеры компании «Меха Екатерина» выпустили капсульную коллекцию, вдохновившись образом актрисы Розы Хайруллиной, которая снялась в таких фильмах и сериалах, как «Орда», «Училка» и «Ольга», пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
Также Роза играет в спектаклях «Волки и овцы», «Король Лир», «Чайка. Новая версия» и др.
Глава и креативный директор компании Екатерина Акхузина комментирует: "Когда я задумала этот проект – меня в первую очередь зацепила харизма и нестандартная внешность Розы, ее легкая андрогинность: она и чуть-чуть мужчина, и очаровательная женщина".
Читайте также: Vertu и Bentley выпустили смартфон в агрессивном стиле
Коллекция состоит из семи предметов верхней одежды – это пальто, куртки и жилет. Выполнены они из меха норки, лисицы, каракуля и каракульчи. Центром линейки стало пальто из меха норки с имитацией татуировок в тюремном стиле, которое стоит 425 тыс российских рублей. "Не верь, не бойся, не проси", "Кто понял жизнь - тот не спешит", "Человек человеку волк", купола и солнце - такие надписи и изображения украшают меховые изделия.
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