Раздел: Курьезы
Роман Насиров опозорился знанием истории
Политик не смог сразу правильно ответить на вопрос.
Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров не смог сразу ответить на вопрос о начале Второй мировой войны, который ему задали в эфире программы украинского журналиста Романа Скрыпина. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале ведущего.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Вчера, 12 сентября, вышел первый выпуск нового сезона программы "16+", первым гостем которого стал Насиров. Во время звонков зрителей ему задали вопрос "Когда началась Вторая мировая война?".
Читайте также: Насиров рассказал о зарплатах сотрудников ГФС
Политик не смог сразу правильно ответить на вопрос, начав угадывать, и только после подсказки ведущего, он исправился. "Ну, в 1941-м, наверное… А в каком? Возвращаемся к первому вопросу… А, это Великая Отечественная. Правильно, да", - сказал Роман Насиров.
Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров не смог сразу ответить на вопрос о начале Второй мировой войны, который ему задали в эфире программы украинского журналиста Романа Скрыпина. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале ведущего.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Вчера, 12 сентября, вышел первый выпуск нового сезона программы "16+", первым гостем которого стал Насиров. Во время звонков зрителей ему задали вопрос "Когда началась Вторая мировая война?".
Читайте также: Насиров рассказал о зарплатах сотрудников ГФС
Политик не смог сразу правильно ответить на вопрос, начав угадывать, и только после подсказки ведущего, он исправился. "Ну, в 1941-м, наверное… А в каком? Возвращаемся к первому вопросу… А, это Великая Отечественная. Правильно, да", - сказал Роман Насиров.
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