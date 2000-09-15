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Роман Насиров опозорился знанием истории

Роман Насиров опозорился знанием историиПолитик не смог сразу правильно ответить на вопрос.

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров не смог сразу ответить на вопрос о начале Второй мировой войны, который ему задали в эфире программы украинского журналиста Романа Скрыпина. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале ведущего.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Вчера, 12 сентября, вышел первый выпуск нового сезона программы "16+", первым гостем которого стал Насиров. Во время звонков зрителей ему задали вопрос "Когда началась Вторая мировая война?".

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Политик не смог сразу правильно ответить на вопрос, начав угадывать, и только после подсказки ведущего, он исправился. "Ну, в 1941-м, наверное… А в каком? Возвращаемся к первому вопросу… А, это Великая Отечественная. Правильно, да", - сказал Роман Насиров.
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 Теги: Роман Насиров, история

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Сегодня, 19:28 » Автор: Едгар Букмирза
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