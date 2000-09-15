Раздел: Курьезы
В Сети высмеяли безграмотность оккупантов в Крыму
Надпись повеселила людей.
Пользователи сети поделились фотографиями ошибок, которые они замечали на улицах городов аннексированного Крыма.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Соответствующие снимки с Симферополя и Севастополя (а также интернет-пространства Феодосии) обнародовала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.
Читайте также: В Сети высмеяли оккупантов, отправляющих из Крыма в Сирию гнилое зерно
"Симферополь. А как вы проведете вескресенье?"
"Сайт Феодосии. Пристигнуть не поднялась рука..."
Пользователи сети поделились фотографиями ошибок, которые они замечали на улицах городов аннексированного Крыма.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Соответствующие снимки с Симферополя и Севастополя (а также интернет-пространства Феодосии) обнародовала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.
Читайте также: В Сети высмеяли оккупантов, отправляющих из Крыма в Сирию гнилое зерно
"Симферополь. А как вы проведете вескресенье?"
"Сайт Феодосии. Пристигнуть не поднялась рука..."
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