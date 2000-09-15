» » В Сети высмеяли безграмотность оккупантов в Крыму
Раздел: Курьезы  
0

В Сети высмеяли безграмотность оккупантов в Крыму

В Сети высмеяли безграмотность оккупантов в КрымуНадпись повеселила людей.

Пользователи сети поделились фотографиями ошибок, которые они замечали на улицах городов аннексированного Крыма.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Соответствующие снимки с Симферополя и Севастополя (а также интернет-пространства Феодосии) обнародовала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

Читайте также: В Сети высмеяли оккупантов, отправляющих из Крыма в Сирию гнилое зерно

"Симферополь. А как вы проведете вескресенье?"

"Сайт Феодосии. Пристигнуть не поднялась рука..."

В Сети высмеяли безграмотность оккупантов в Крыму
В Сети высмеяли безграмотность оккупантов в Крыму
В Сети высмеяли безграмотность оккупантов в Крыму
В Сети высмеяли безграмотность оккупантов в Крыму
В Сети высмеяли безграмотность оккупантов в Крыму
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: сеть, Крым, безграмотность

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:00 » Автор: Едгар Букмирза
     628
     0

Похожие новости по теме

Соцсети знатно высмеяли безграмотность оккупантов в Крыму Соцсети знатно высмеяли безграмотность оккупантов в Крыму

Коллекция орфографических ошибок.

В Сети высмеяли отдыхающих в Крыму россиян В Сети высмеяли отдыхающих в Крыму россиян

Туристка уснула возле контактного зоопарка.

В Сети высмеяли туалет в оккупированном Крыму В Сети высмеяли туалет в оккупированном Крыму

Туалет без стен стоил недешево.

В Сети высмеяли оккупантов, отправляющих из Крыма в Сирию гнилое зерно В Сети высмеяли оккупантов, отправляющих из Крыма в Сирию гнилое зерно

Пользователи сети смеются, что чайки после такой еды уже и летать не могут.

«Несезон-2018»: в Сети высмеяли состояние крымских пляжей «Несезон-2018»: в Сети высмеяли состояние крымских пляжей

Также стоит неприятный запах.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх