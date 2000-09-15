Раздел: Курьезы
Соцсети подняли на смех нового претендента на «должность» Захарченко
В сети высмеяли Берича за трусливость.
Сербский снайпер Деян "Деки" Берич, который воюет за террористов на Донбассе, заявил, что в шутку объявил о своем выдвижении на место главаря "ДНР", передает Хроника.инофо со ссылкой на obozrevatel.com.
Так, на своей странице в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" он объяснил, что боится погибнуть в "первый или второй день" пребывания в Донецке.
В сети высмеяли Берича за трусливость. "Ну, молодец серб. Вон какую замечательную республику отвоевал, где попытка участия в выборах карается смертью", - подчеркнул в своем Twitter украинский журналист Денис Казанский.
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Пользователи с иронией отнеслись к заявлениям сербского наемника. "Очень жаль, что такой хитрож*пый серб нам попался, а то бы замочили его в "ДНР", - пишут они в комментариях.
Сербский снайпер Деян "Деки" Берич, который воюет за террористов на Донбассе, заявил, что в шутку объявил о своем выдвижении на место главаря "ДНР", передает Хроника.инофо со ссылкой на obozrevatel.com.
Так, на своей странице в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" он объяснил, что боится погибнуть в "первый или второй день" пребывания в Донецке.
В сети высмеяли Берича за трусливость. "Ну, молодец серб. Вон какую замечательную республику отвоевал, где попытка участия в выборах карается смертью", - подчеркнул в своем Twitter украинский журналист Денис Казанский.
Читайте также: В Сети высмеяли безграмотность оккупантов в Крыму
Пользователи с иронией отнеслись к заявлениям сербского наемника. "Очень жаль, что такой хитрож*пый серб нам попался, а то бы замочили его в "ДНР", - пишут они в комментариях.
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