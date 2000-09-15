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Раздел: Курьезы  
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Соцсети подняли на смех нового претендента на «должность» Захарченко

Соцсети подняли на смех нового претендента на «должность» ЗахарченкоВ сети высмеяли Берича за трусливость.

Сербский снайпер Деян "Деки" Берич, который воюет за террористов на Донбассе, заявил, что в шутку объявил о своем выдвижении на место главаря "ДНР", передает Хроника.инофо со ссылкой на obozrevatel.com.

Так, на своей странице в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" он объяснил, что боится погибнуть в "первый или второй день" пребывания в Донецке.

В сети высмеяли Берича за трусливость. "Ну, молодец серб. Вон какую замечательную республику отвоевал, где попытка участия в выборах карается смертью", - подчеркнул в своем Twitter украинский журналист Денис Казанский.

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Пользователи с иронией отнеслись к заявлениям сербского наемника. "Очень жаль, что такой хитрож*пый серб нам попался, а то бы замочили его в "ДНР", - пишут они в комментариях.

Соцсети подняли на смех нового претендента на «должность» Захарченко
Соцсети подняли на смех нового претендента на «должность» Захарченко
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 Теги: Захарченко, ДНР

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