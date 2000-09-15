В Сети высмеяли акцию в поддержку «русского мира» в Риге

Соцсети посмеялись над "русским миром" в Риге.



В столице Латвии Риге прошла акция в поддержку сохранения в стране образования на русском языке, передает



Демонстранты с плакатами в поддержку русского языка, флагами РФ и красными шариками прошла по городу в сопровождении полиции. Видео акции выложил в своем Twitter пользователь с ником Vitauskas.









Также звучали барабаны и "Прощание славянки" на баяне. Акция закончилась концертом, на котором женщины в традиционных сарафанах и кокошниках исполняли "Катюшу".



Комментаторы сети посмеялись над акцией и указали ее участникам на необходимость строить "русский мир" в России.



"Рига. Марш душевнобольных. Ну, почему их как магнитом тянет создавать "русский мир" на Донбассе, в Риге, Таллине, Вильнюсе... где угодно, но только не в Воронеже, Саратове, Курске, или хотя бы в своем загаженном подъезде, грязном дворе с сортиром, либо на ближайшей помойке?!!", - возмутился Vitauskas.



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"Посмотришь на этих дебильных и начинаешь понимать, почему от России все шарахаются как от чумы. Заразна", "Гадить в странах Балтии легко. Толерантные и спокойные прибалты посмотрят, поржут и живут дальше", "Надо их по-сталински, как они любят. В вагоны и на БАМ... С барабанами и флажками", - поддержали пользователи.



















Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В столице Латвии Риге прошла акция в поддержку сохранения в стране образования на русском языке, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com Демонстранты с плакатами в поддержку русского языка, флагами РФ и красными шариками прошла по городу в сопровождении полиции. Видео акции выложил в своем Twitter пользователь с ником Vitauskas.Также звучали барабаны и "Прощание славянки" на баяне. Акция закончилась концертом, на котором женщины в традиционных сарафанах и кокошниках исполняли "Катюшу".Комментаторы сети посмеялись над акцией и указали ее участникам на необходимость строить "русский мир" в России."Рига. Марш душевнобольных. Ну, почему их как магнитом тянет создавать "русский мир" на Донбассе, в Риге, Таллине, Вильнюсе... где угодно, но только не в Воронеже, Саратове, Курске, или хотя бы в своем загаженном подъезде, грязном дворе с сортиром, либо на ближайшей помойке?!!", - возмутился Vitauskas."Посмотришь на этих дебильных и начинаешь понимать, почему от России все шарахаются как от чумы. Заразна", "Гадить в странах Балтии легко. Толерантные и спокойные прибалты посмотрят, поржут и живут дальше", "Надо их по-сталински, как они любят. В вагоны и на БАМ... С барабанами и флажками", - поддержали пользователи.



