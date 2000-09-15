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Сеть в восторге от улыбающегося питбуля

Сеть в восторге от улыбающегося питбуляГлядя на нее, невозможно не улыбнуться!

https://toneto.net/news/samoe-neobcsnoe-i-kreativnoe/glyadya-na-etu-sobaku--nevozmogno-ne-ulibnutsya
Питбуль из Нью-Йорка имеет несвойственную собакам способность - улыбаться. Фотографии собаки покорили пользователей cети.

Как известно, собака по кличке Бринкс стала питомцем жителя Нью-Йорка Джона Бозака в 2004 году. Мужчину впечатлила необычная способность питбуля - пес может широко улыбаться.

Бозак рассказал, что постоянно размещает снимки Бринкс в социальных сетях. По словам Джона, пес так обрадовался новым хозяевам, что улыбка практически никогда не сходит с его счастливой морды. «Бринкс улыбается всегда, даже когда спит. Он оказался очень особенным псом», - поделился хозяин питбуля.

Джон Бозак также признался, что никогда не жалел о том, что взял его к себе домой. «Это определенно лучшее решение, которое я когда-либо принимал», - добавил мужчина.

Добавим, что уже на этой неделе «собака-улыбака» будет праздновать свой день рождения. Стоит пожелать Бринксу радовать мир своей человеческой улыбкой еще много лет.

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Собаку по кличке Бринкс подобрал на улице Джон Бозак 12 лет назад

Сеть в восторге от улыбающегося питбуля
Сеть в восторге от улыбающегося питбуля
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 Теги: питбуль, улыбка

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