Сеть в восторге от улыбающегося питбуля

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https://toneto.net/news/samoe-neobcsnoe-i-kreativnoe/glyadya-na-etu-sobaku--nevozmogno-ne-ulibnutsyaПитбуль из Нью-Йорка имеет несвойственную собакам способность - улыбаться. Фотографии собаки покорили пользователей cети.Как известно, собака по кличке Бринкс стала питомцем жителя Нью-Йорка Джона Бозака в 2004 году. Мужчину впечатлила необычная способность питбуля - пес может широко улыбаться.Бозак рассказал, что постоянно размещает снимки Бринкс в социальных сетях. По словам Джона, пес так обрадовался новым хозяевам, что улыбка практически никогда не сходит с его счастливой морды. «Бринкс улыбается всегда, даже когда спит. Он оказался очень особенным псом», - поделился хозяин питбуля.Джон Бозак также признался, что никогда не жалел о том, что взял его к себе домой. «Это определенно лучшее решение, которое я когда-либо принимал», - добавил мужчина.Добавим, что уже на этой неделе «собака-улыбака» будет праздновать свой день рождения. Стоит пожелать Бринксу радовать мир своей человеческой улыбкой еще много лет.Собаку по кличке Бринкс подобрал на улице Джон Бозак 12 лет назад