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Раздел: Курьезы  
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Нелепые поступки, на которые способны лишь экстраординарные люди

Нелепые поступки, на которые способны лишь экстраординарные люди Безрассудность и отвага этих личностей пугает.

Как известно, русский человек часто полагается на авось. Авось, пронесет и ничего не случится. Именно так можно охарактеризовать поведение героев нашей сегодняшней подборке. Хотя у окружающих волосы встают дыбом, когда они видят, что вытворяют эти сорвиголовы, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Нелепые поступки, на которые способны лишь экстраординарные люди
Нелепые поступки, на которые способны лишь экстраординарные люди
Нелепые поступки, на которые способны лишь экстраординарные люди
Нелепые поступки, на которые способны лишь экстраординарные люди
Нелепые поступки, на которые способны лишь экстраординарные люди
Нелепые поступки, на которые способны лишь экстраординарные люди
Нелепые поступки, на которые способны лишь экстраординарные люди
Нелепые поступки, на которые способны лишь экстраординарные люди
Нелепые поступки, на которые способны лишь экстраординарные люди
Нелепые поступки, на которые способны лишь экстраординарные люди
Нелепые поступки, на которые способны лишь экстраординарные люди
Нелепые поступки, на которые способны лишь экстраординарные люди
Нелепые поступки, на которые способны лишь экстраординарные люди
Нелепые поступки, на которые способны лишь экстраординарные люди
Нелепые поступки, на которые способны лишь экстраординарные люди
Нелепые поступки, на которые способны лишь экстраординарные люди
Нелепые поступки, на которые способны лишь экстраординарные люди
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 Теги: приколы, опасность

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