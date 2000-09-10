Раздел: Курьезы
Нелепые поступки, на которые способны лишь экстраординарные люди
Безрассудность и отвага этих личностей пугает.
Как известно, русский человек часто полагается на авось. Авось, пронесет и ничего не случится. Именно так можно охарактеризовать поведение героев нашей сегодняшней подборке. Хотя у окружающих волосы встают дыбом, когда они видят, что вытворяют эти сорвиголовы, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
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Как известно, русский человек часто полагается на авось. Авось, пронесет и ничего не случится. Именно так можно охарактеризовать поведение героев нашей сегодняшней подборке. Хотя у окружающих волосы встают дыбом, когда они видят, что вытворяют эти сорвиголовы, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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