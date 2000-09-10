» » Забавные фотки из серии «И так пойдет»
Раздел: Курьезы  
0

Забавные фотки из серии «И так пойдет»

Забавные фотки из серии «И так пойдет»Как тут не смеяться.

Каждый из нас знаком с таким типом людей, которые только и умеют что создавать вокруг себя хаос. С виду они безобидны, однако стоит им поручить какое-то задание, как начинается настоящее шоу: то они этикетку на соус приклеят вверх ногами, то гамбургеры с хот-догами путают. Именно о таких случаях и пойдет речь в этой фотоподборке, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы делимся с вами самыми странными работами номинантов на премию «И так сойдет».

Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики

Забавные фотки из серии «И так пойдет»
Забавные фотки из серии «И так пойдет»
Забавные фотки из серии «И так пойдет»
Забавные фотки из серии «И так пойдет»
Забавные фотки из серии «И так пойдет»
Забавные фотки из серии «И так пойдет»
Забавные фотки из серии «И так пойдет»
Забавные фотки из серии «И так пойдет»
Забавные фотки из серии «И так пойдет»
Забавные фотки из серии «И так пойдет»
Забавные фотки из серии «И так пойдет»
Забавные фотки из серии «И так пойдет»
Забавные фотки из серии «И так пойдет»
Забавные фотки из серии «И так пойдет»
Забавные фотки из серии «И так пойдет»
Забавные фотки из серии «И так пойдет»
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: фотки, приколы

Загрузка...

Похожие новости по теме

Забавные фотки, в которых нет смысла искать логику Забавные фотки, в которых нет смысла искать логику

Остается просто посмеяться.

Прикольные фотки, способные любого вывести из себя Прикольные фотки, способные любого вывести из себя

Проверьте себя на терпеливость.

Забавные фотки людей, не привыкших скучать даже на работе Забавные фотки людей, не привыкших скучать даже на работе

Долой скуку.

Дамы за рулем, способные довести до истерики Дамы за рулем, способные довести до истерики

Им лучше держаться от машин подальше.

Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики

Преступники в животном мире.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх