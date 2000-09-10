Раздел: Курьезы
Забавные фотки из серии «И так пойдет»
Как тут не смеяться.
Каждый из нас знаком с таким типом людей, которые только и умеют что создавать вокруг себя хаос. С виду они безобидны, однако стоит им поручить какое-то задание, как начинается настоящее шоу: то они этикетку на соус приклеят вверх ногами, то гамбургеры с хот-догами путают. Именно о таких случаях и пойдет речь в этой фотоподборке, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы делимся с вами самыми странными работами номинантов на премию «И так сойдет».
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Каждый из нас знаком с таким типом людей, которые только и умеют что создавать вокруг себя хаос. С виду они безобидны, однако стоит им поручить какое-то задание, как начинается настоящее шоу: то они этикетку на соус приклеят вверх ногами, то гамбургеры с хот-догами путают. Именно о таких случаях и пойдет речь в этой фотоподборке, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы делимся с вами самыми странными работами номинантов на премию «И так сойдет».
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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