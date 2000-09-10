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Раздел: Курьезы  
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Смешные смски от чересчур прямолинейных людей

Смешные смски от чересчур прямолинейных людейОни умеют сохранять позитив.

У многих людей что в голове, то и на языке. Им не нужно обдумывать диалоги, прежде чем дать ответ. Они проще относятся к жизни, и общение с такими людьми точно всегда будет запоминающимся, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрали СМС-переписки настоящих правдорубов, которые даже в обычных жизненных ситуациях найдут повод для шутки.

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Смешные смски от чересчур прямолинейных людей
Смешные смски от чересчур прямолинейных людей
Смешные смски от чересчур прямолинейных людей
Смешные смски от чересчур прямолинейных людей
Смешные смски от чересчур прямолинейных людей
Смешные смски от чересчур прямолинейных людей
Смешные смски от чересчур прямолинейных людей
Смешные смски от чересчур прямолинейных людей
Смешные смски от чересчур прямолинейных людей
Смешные смски от чересчур прямолинейных людей
Смешные смски от чересчур прямолинейных людей
Смешные смски от чересчур прямолинейных людей
Смешные смски от чересчур прямолинейных людей
Смешные смски от чересчур прямолинейных людей
Смешные смски от чересчур прямолинейных людей
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 Теги: смс, приколы

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