Раздел: Курьезы
Смешные смски от чересчур прямолинейных людей
Они умеют сохранять позитив.
У многих людей что в голове, то и на языке. Им не нужно обдумывать диалоги, прежде чем дать ответ. Они проще относятся к жизни, и общение с такими людьми точно всегда будет запоминающимся, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали СМС-переписки настоящих правдорубов, которые даже в обычных жизненных ситуациях найдут повод для шутки.
Читайте также: Сеть в восторге от улыбающегося питбуля
У многих людей что в голове, то и на языке. Им не нужно обдумывать диалоги, прежде чем дать ответ. Они проще относятся к жизни, и общение с такими людьми точно всегда будет запоминающимся, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали СМС-переписки настоящих правдорубов, которые даже в обычных жизненных ситуациях найдут повод для шутки.
Читайте также: Сеть в восторге от улыбающегося питбуля
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