» » Сеть в восторге от кошки с необычным окрасом
Раздел: Курьезы  
0

Сеть в восторге от кошки с необычным окрасом

Сеть в восторге от кошки с необычным окрасом Это сердечко никого не оставит равнодушным!

Такая кошка просто не могла не найти дом! В cети набирает популярность красавица Зоуи, на груди которой можно заметить черное сердечко. По словам хозяев кошки, они влюбились в Зоуи, как только ее увидели. Сначала семья, в которой оказалась черно-белая красавица, хотела взять к себе только сестру кошки, Иззи, но в итоге у них дома оказались оба животных, передает Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.

Сейчас на Instagram, в который хозяева выкладывают фото Зоуи и ее сестры Иззи, подписано уже более 76 тысяч человек.

Читайте также: Сеть в восторге от улыбающегося питбуля

Сеть в восторге от кошки с необычным окрасом
Сеть в восторге от кошки с необычным окрасом
Сеть в восторге от кошки с необычным окрасом
Сеть в восторге от кошки с необычным окрасом
Сеть в восторге от кошки с необычным окрасом
Сеть в восторге от кошки с необычным окрасом
Сеть в восторге от кошки с необычным окрасом
Сеть в восторге от кошки с необычным окрасом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: кошки, окрас

Загрузка...

Похожие новости по теме

Сеть в восторге от улыбающегося питбуля Сеть в восторге от улыбающегося питбуля

Глядя на нее, невозможно не улыбнуться!

Сеть в восторге от кошки, ставшей мамой для ежиков Сеть в восторге от кошки, ставшей мамой для ежиков

Иголки ее не испугали.

Соцсети в восторге от кошки с хвостом белки Соцсети в восторге от кошки с хвостом белки

Семьдесят тысяч подписчиков следят за аккаунтом Instagram кошки по кличке Белл из Токио.

Забавные фото испуганной кошки покорили Сеть Забавные фото испуганной кошки покорили Сеть

Животное большую часть времени выглядит так, словно его только что напугали.

Кошки и их хозяева: десять забавных отличий Кошки и их хозяева: десять забавных отличий

Посмотрите как, порой похожи животные и их хозяева.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх