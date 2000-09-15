Раздел: Курьезы
Сеть в восторге от кошки с необычным окрасом
Это сердечко никого не оставит равнодушным!
Такая кошка просто не могла не найти дом! В cети набирает популярность красавица Зоуи, на груди которой можно заметить черное сердечко. По словам хозяев кошки, они влюбились в Зоуи, как только ее увидели. Сначала семья, в которой оказалась черно-белая красавица, хотела взять к себе только сестру кошки, Иззи, но в итоге у них дома оказались оба животных, передает Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.
Сейчас на Instagram, в который хозяева выкладывают фото Зоуи и ее сестры Иззи, подписано уже более 76 тысяч человек.
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Такая кошка просто не могла не найти дом! В cети набирает популярность красавица Зоуи, на груди которой можно заметить черное сердечко. По словам хозяев кошки, они влюбились в Зоуи, как только ее увидели. Сначала семья, в которой оказалась черно-белая красавица, хотела взять к себе только сестру кошки, Иззи, но в итоге у них дома оказались оба животных, передает Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.
Сейчас на Instagram, в который хозяева выкладывают фото Зоуи и ее сестры Иззи, подписано уже более 76 тысяч человек.
Читайте также: Сеть в восторге от улыбающегося питбуля
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