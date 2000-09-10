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Раздел: Курьезы  
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Пять минут позитива: отличные анекдоты на вечер

Пять минут позитива: отличные анекдоты на вечерНевозможно не смеяться.

Готовимся к рабочим будням и заряжаемся позитивом еще с вечера воскресенья, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

- Слышал, лжеврача разоблачили?

- И каким же образом?

- По разборчивому почерку…

Пять минут позитива: отличные анекдоты на вечер


Разговор двух уголовников:

- Вчера с такой красивой девушкой познакомился …

- Телефончик хоть взял?

- Взял … Смотри какой навороченный!

Пять минут позитива: отличные анекдоты на вечер


- Сынок, когда ты уже исправишь свои отметки?

- Папа, я стараюсь, но училка ни на минуту не оставляет журнал без присмотра…

Пять минут позитива: отличные анекдоты на вечер


- Эх, хорошо работать на двух работах.

- И почему же?

- Денег много.

- Много платят?

- Тратить некогда.

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Пять минут позитива: отличные анекдоты на вечер


Разговор двух приятелей:

- Говорят, что труд облагораживает человека…

- Ну, не знаю. Лично я летом на грядках зверею!
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 Теги: анекдоты, юмор

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