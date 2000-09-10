Раздел: Курьезы
Пять минут позитива: отличные анекдоты на вечер
Невозможно не смеяться.
Готовимся к рабочим будням и заряжаемся позитивом еще с вечера воскресенья, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
- Слышал, лжеврача разоблачили?
- И каким же образом?
- По разборчивому почерку…
Разговор двух уголовников:
- Вчера с такой красивой девушкой познакомился …
- Телефончик хоть взял?
- Взял … Смотри какой навороченный!
- Сынок, когда ты уже исправишь свои отметки?
- Папа, я стараюсь, но училка ни на минуту не оставляет журнал без присмотра…
- Эх, хорошо работать на двух работах.
- И почему же?
- Денег много.
- Много платят?
- Тратить некогда.
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Разговор двух приятелей:
- Говорят, что труд облагораживает человека…
- Ну, не знаю. Лично я летом на грядках зверею!
Готовимся к рабочим будням и заряжаемся позитивом еще с вечера воскресенья, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
- Слышал, лжеврача разоблачили?
- И каким же образом?
- По разборчивому почерку…
Разговор двух уголовников:
- Вчера с такой красивой девушкой познакомился …
- Телефончик хоть взял?
- Взял … Смотри какой навороченный!
- Сынок, когда ты уже исправишь свои отметки?
- Папа, я стараюсь, но училка ни на минуту не оставляет журнал без присмотра…
- Эх, хорошо работать на двух работах.
- И почему же?
- Денег много.
- Много платят?
- Тратить некогда.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Разговор двух приятелей:
- Говорят, что труд облагораживает человека…
- Ну, не знаю. Лично я летом на грядках зверею!
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