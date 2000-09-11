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Раздел: Курьезы  
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«НЛО» устроили своеобразное шоу для британцев

«НЛО» устроили своеобразное шоу для британцевТакого они еще не видели.

Жители британского города Шефтсбери опубликовали в сетях видео, запечатлев на нем необычное зрелище. Несколько НЛО устроили световое шоу перед глазами испуганных свидетелей события, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

Ролик опубликован на канале UFO Institute.

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Они заметили в небе яркие огни, которые сразу приняли за внеземные корабли гуманоидов. Затем объекты стали быстро двигаться в хаотичном порядке, излучая сильное свечение, после чего решили удивить землян необычными пируэтами.

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 Теги: НЛО, Великобритания

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Сегодня, 10:23 » Автор: Анна Мартынова
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