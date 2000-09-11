Раздел: Курьезы
«НЛО» устроили своеобразное шоу для британцев
Такого они еще не видели.
Жители британского города Шефтсбери опубликовали в сетях видео, запечатлев на нем необычное зрелище. Несколько НЛО устроили световое шоу перед глазами испуганных свидетелей события, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
Ролик опубликован на канале UFO Institute.
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Они заметили в небе яркие огни, которые сразу приняли за внеземные корабли гуманоидов. Затем объекты стали быстро двигаться в хаотичном порядке, излучая сильное свечение, после чего решили удивить землян необычными пируэтами.
Жители британского города Шефтсбери опубликовали в сетях видео, запечатлев на нем необычное зрелище. Несколько НЛО устроили световое шоу перед глазами испуганных свидетелей события, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
Ролик опубликован на канале UFO Institute.
Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары
Они заметили в небе яркие огни, которые сразу приняли за внеземные корабли гуманоидов. Затем объекты стали быстро двигаться в хаотичном порядке, излучая сильное свечение, после чего решили удивить землян необычными пируэтами.
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