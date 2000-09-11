Раздел: Курьезы
Чудо сотворили: Сеть насмешили странные «выборы» в России
Партия Путина попалась на невероятной лжи.
В России кандидат от путинской «Единой России» Андрей Тарасенко сотворил истинное чудо - умудрился победить на выборах главы Приморского края, несмотря на то, что после подсчета 95% протоколов с избирательных участков он проигрывал конкуренту от КПФР Андрею Ищенко почти 6%, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
До внезапной смены лидера коммунист набирал около 51% голосов, опережая врио губернатора, набиравшего 47%. В течение дня Ищенко опережал Тарасенко на 8%, а к вечеру разрыв снизился до 3%. Даже когда было подсчитано более 98% бюллетеней, коммунист опережал своего соперника на несколько тысяч голосов, сообщают российские СМИ.
Однако, внезапно все резко изменилось и, согласно новым данным, разница в голосах между кандидатами составила 0,26%. Россияне уже заговорили о «сотворении чуда».
Представители КПРФ и ранее заявляли о том, что на ряде участков результаты голосования фальсифицируют в пользу кандидата от «Единой России», но такой вопиющей наглости со стороны подвластной партии не ожидали даже ярые сторонники серпа и молота.
Пресс-секретарь российских коммунистов Александр Ющенко заявил, что абсолютно не собирается ничего признавать. Кандидат Ищенко объявил бессрочную голодовку и намерен выводить людей на центральную площадь Владивостока.
Россияне в сети уверены, что такие шаги вряд ли что-либо изменят.
«С аферистами и бандитами навряд ли можно выиграть», «Ну Путин же сказал, что все будет хорошо», «Все люди братья, все депутаты братва!», «Демократия в самом ярком своем проявлении!», «А после обработки 100%, оказалось, что он и вовсе не набрал ни одного голоса», «Чудо господне, шах и мат атеисты! Кто-то ещё верит в выборы в РФ? Да проще поверит в священный огонь в хлеву деда мороза….», - комментируют политический беспредел в сети.
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«Кандидат, которого поддержал Путин, не может проиграть», - уверены россияне.
В России кандидат от путинской «Единой России» Андрей Тарасенко сотворил истинное чудо - умудрился победить на выборах главы Приморского края, несмотря на то, что после подсчета 95% протоколов с избирательных участков он проигрывал конкуренту от КПФР Андрею Ищенко почти 6%, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
До внезапной смены лидера коммунист набирал около 51% голосов, опережая врио губернатора, набиравшего 47%. В течение дня Ищенко опережал Тарасенко на 8%, а к вечеру разрыв снизился до 3%. Даже когда было подсчитано более 98% бюллетеней, коммунист опережал своего соперника на несколько тысяч голосов, сообщают российские СМИ.
Однако, внезапно все резко изменилось и, согласно новым данным, разница в голосах между кандидатами составила 0,26%. Россияне уже заговорили о «сотворении чуда».
Представители КПРФ и ранее заявляли о том, что на ряде участков результаты голосования фальсифицируют в пользу кандидата от «Единой России», но такой вопиющей наглости со стороны подвластной партии не ожидали даже ярые сторонники серпа и молота.
Пресс-секретарь российских коммунистов Александр Ющенко заявил, что абсолютно не собирается ничего признавать. Кандидат Ищенко объявил бессрочную голодовку и намерен выводить людей на центральную площадь Владивостока.
Россияне в сети уверены, что такие шаги вряд ли что-либо изменят.
«С аферистами и бандитами навряд ли можно выиграть», «Ну Путин же сказал, что все будет хорошо», «Все люди братья, все депутаты братва!», «Демократия в самом ярком своем проявлении!», «А после обработки 100%, оказалось, что он и вовсе не набрал ни одного голоса», «Чудо господне, шах и мат атеисты! Кто-то ещё верит в выборы в РФ? Да проще поверит в священный огонь в хлеву деда мороза….», - комментируют политический беспредел в сети.
Читайте также: Принц Гарри развеселил шуткой о бабушке-королеве
«Кандидат, которого поддержал Путин, не может проиграть», - уверены россияне.
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