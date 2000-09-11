Раздел: Курьезы
Забавные проблемы, с которыми девушки сталкиваются осенью
Как же это знакомо.
Осень - это пора шикарных нарядов, теплых свитеров, ярких ботинок, тыквенного латте и роскошной желто-красной листвы под ногами. Но все ли так идеально, как мы рисуем в своем воображении, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы хотим показать вам несколько комичных, но очень жизненных осенних проблем, с которыми сталкиваются почти все девушки.
Осень - это самая непредсказуемая пора года
Она часто не хочет сразу отпускать лето
Зато, когда наконец холодает, мы все равно не хотим одеваться по погоде
И ищем любые способы согреться
Но зато, когда настроение на нуле, есть проверенные средства для борьбы с грустью
А еще, чтобы не унывать, нужно во всем видеть плюсы
И поднимать себе настроение яркими аксессуарами
И конечно же, поможет антистрессовый шопинг! Все равно нужен новый тональник...
А вот с осенними фотосессиями надо быть поосторожнее
И не стоит печалиться, что школа давно закончилась
После такого нужно поднять себе настроение
Читайте также: Забавные проблемы, с которыми сталкиваются неудачники
А если все еще грустно, можно просто посмотреть в зеркало!
Осень - это пора шикарных нарядов, теплых свитеров, ярких ботинок, тыквенного латте и роскошной желто-красной листвы под ногами. Но все ли так идеально, как мы рисуем в своем воображении, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы хотим показать вам несколько комичных, но очень жизненных осенних проблем, с которыми сталкиваются почти все девушки.
Осень - это самая непредсказуемая пора года
Она часто не хочет сразу отпускать лето
Зато, когда наконец холодает, мы все равно не хотим одеваться по погоде
И ищем любые способы согреться
Но зато, когда настроение на нуле, есть проверенные средства для борьбы с грустью
А еще, чтобы не унывать, нужно во всем видеть плюсы
И поднимать себе настроение яркими аксессуарами
И конечно же, поможет антистрессовый шопинг! Все равно нужен новый тональник...
А вот с осенними фотосессиями надо быть поосторожнее
И не стоит печалиться, что школа давно закончилась
После такого нужно поднять себе настроение
Читайте также: Забавные проблемы, с которыми сталкиваются неудачники
А если все еще грустно, можно просто посмотреть в зеркало!
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