Смешные доказательства того, что лето уже закончилось

Остается только найти плюсы в осени.



Август сменился сентябрем, однако теплые и солнечные дни дают надежду, что прощание с летом еще можно ненадолго отсрочить. И все же все чаще на глаза попадаются неопровержимые доказательства того, что сезон отпусков остался в прошлом, а на смену ему идут осенняя непогода и трудовые будни. Впрочем, и в том, и в другом есть свои плюсы, передает



Мы подметили несколько признаков того, что лето и правда подошло к концу, но пришел к убеждению, что это не повод падать духом.



1. Листопад, как и осень, всегда начинается внезапно







2. Мы снова достаем свитеры и куртки из дальних углов шкафа







3. И убираем подальше летние вещи







4. Хотя за отпуск мы с ними, кажется, совсем сроднились







5. Никто никогда не бывает готов к холодам







8. И вот наступает время тихой, светлой грусти...







9. И даже предметы, кажется, скучают по ушедшей жаре, как этот переносной холодильник







10. У каждого есть своя примета прихода осени. Для кого-то лето заканчивается тогда, когда отец снова пристегивает штанины к своим шортам







11. А кто-то и вовсе склонен в любом событии видеть признаки уходящего лета: «Мороженщика только что арестовали... Думаю, лето официально закончилось»







12. При этом одни продолжают делать вид, что ничего не произошло







13. А другие смиряются с очевидным







14. И начинают заранее готовиться к Хеллоуину







15. А особо нетерпеливые - к Рождеству и Новому году







16. Впрочем, для кого-то и 1 сентября вполне себе праздник







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17. Хотя не исключено, что уже первые осенние поделки выдадут наше истинное отношение к происходящему





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Август сменился сентябрем, однако теплые и солнечные дни дают надежду, что прощание с летом еще можно ненадолго отсрочить. И все же все чаще на глаза попадаются неопровержимые доказательства того, что сезон отпусков остался в прошлом, а на смену ему идут осенняя непогода и трудовые будни. Впрочем, и в том, и в другом есть свои плюсы, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ Мы подметили несколько признаков того, что лето и правда подошло к концу, но пришел к убеждению, что это не повод падать духом.1. Листопад, как и осень, всегда начинается внезапно2. Мы снова достаем свитеры и куртки из дальних углов шкафа3. И убираем подальше летние вещи4. Хотя за отпуск мы с ними, кажется, совсем сроднились5. Никто никогда не бывает готов к холодам8. И вот наступает время тихой, светлой грусти...9. И даже предметы, кажется, скучают по ушедшей жаре, как этот переносной холодильник10. У каждого есть своя примета прихода осени. Для кого-то лето заканчивается тогда, когда отец снова пристегивает штанины к своим шортам11. А кто-то и вовсе склонен в любом событии видеть признаки уходящего лета: «Мороженщика только что арестовали... Думаю, лето официально закончилось»12. При этом одни продолжают делать вид, что ничего не произошло13. А другие смиряются с очевидным14. И начинают заранее готовиться к Хеллоуину15. А особо нетерпеливые - к Рождеству и Новому году16. Впрочем, для кого-то и 1 сентября вполне себе праздник17. Хотя не исключено, что уже первые осенние поделки выдадут наше истинное отношение к происходящему



