Раздел: Курьезы
Смешные доказательства того, что лето уже закончилось
Остается только найти плюсы в осени.
Август сменился сентябрем, однако теплые и солнечные дни дают надежду, что прощание с летом еще можно ненадолго отсрочить. И все же все чаще на глаза попадаются неопровержимые доказательства того, что сезон отпусков остался в прошлом, а на смену ему идут осенняя непогода и трудовые будни. Впрочем, и в том, и в другом есть свои плюсы, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы подметили несколько признаков того, что лето и правда подошло к концу, но пришел к убеждению, что это не повод падать духом.
1. Листопад, как и осень, всегда начинается внезапно
2. Мы снова достаем свитеры и куртки из дальних углов шкафа
3. И убираем подальше летние вещи
4. Хотя за отпуск мы с ними, кажется, совсем сроднились
5. Никто никогда не бывает готов к холодам
8. И вот наступает время тихой, светлой грусти...
9. И даже предметы, кажется, скучают по ушедшей жаре, как этот переносной холодильник
10. У каждого есть своя примета прихода осени. Для кого-то лето заканчивается тогда, когда отец снова пристегивает штанины к своим шортам
11. А кто-то и вовсе склонен в любом событии видеть признаки уходящего лета: «Мороженщика только что арестовали... Думаю, лето официально закончилось»
12. При этом одни продолжают делать вид, что ничего не произошло
13. А другие смиряются с очевидным
14. И начинают заранее готовиться к Хеллоуину
15. А особо нетерпеливые - к Рождеству и Новому году
16. Впрочем, для кого-то и 1 сентября вполне себе праздник
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
17. Хотя не исключено, что уже первые осенние поделки выдадут наше истинное отношение к происходящему
Август сменился сентябрем, однако теплые и солнечные дни дают надежду, что прощание с летом еще можно ненадолго отсрочить. И все же все чаще на глаза попадаются неопровержимые доказательства того, что сезон отпусков остался в прошлом, а на смену ему идут осенняя непогода и трудовые будни. Впрочем, и в том, и в другом есть свои плюсы, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы подметили несколько признаков того, что лето и правда подошло к концу, но пришел к убеждению, что это не повод падать духом.
1. Листопад, как и осень, всегда начинается внезапно
2. Мы снова достаем свитеры и куртки из дальних углов шкафа
3. И убираем подальше летние вещи
4. Хотя за отпуск мы с ними, кажется, совсем сроднились
5. Никто никогда не бывает готов к холодам
8. И вот наступает время тихой, светлой грусти...
9. И даже предметы, кажется, скучают по ушедшей жаре, как этот переносной холодильник
10. У каждого есть своя примета прихода осени. Для кого-то лето заканчивается тогда, когда отец снова пристегивает штанины к своим шортам
11. А кто-то и вовсе склонен в любом событии видеть признаки уходящего лета: «Мороженщика только что арестовали... Думаю, лето официально закончилось»
12. При этом одни продолжают делать вид, что ничего не произошло
13. А другие смиряются с очевидным
14. И начинают заранее готовиться к Хеллоуину
15. А особо нетерпеливые - к Рождеству и Новому году
16. Впрочем, для кого-то и 1 сентября вполне себе праздник
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
17. Хотя не исключено, что уже первые осенние поделки выдадут наше истинное отношение к происходящему
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