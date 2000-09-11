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Смешные доказательства того, что лето уже закончилось

Смешные доказательства того, что лето уже закончилосьОстается только найти плюсы в осени.

Август сменился сентябрем, однако теплые и солнечные дни дают надежду, что прощание с летом еще можно ненадолго отсрочить. И все же все чаще на глаза попадаются неопровержимые доказательства того, что сезон отпусков остался в прошлом, а на смену ему идут осенняя непогода и трудовые будни. Впрочем, и в том, и в другом есть свои плюсы, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы подметили несколько признаков того, что лето и правда подошло к концу, но пришел к убеждению, что это не повод падать духом.

1. Листопад, как и осень, всегда начинается внезапно

Смешные доказательства того, что лето уже закончилось


2. Мы снова достаем свитеры и куртки из дальних углов шкафа

Смешные доказательства того, что лето уже закончилось


3. И убираем подальше летние вещи

Смешные доказательства того, что лето уже закончилось


4. Хотя за отпуск мы с ними, кажется, совсем сроднились

Смешные доказательства того, что лето уже закончилось


5. Никто никогда не бывает готов к холодам

Смешные доказательства того, что лето уже закончилось


8. И вот наступает время тихой, светлой грусти...

Смешные доказательства того, что лето уже закончилось


9. И даже предметы, кажется, скучают по ушедшей жаре, как этот переносной холодильник

Смешные доказательства того, что лето уже закончилось


10. У каждого есть своя примета прихода осени. Для кого-то лето заканчивается тогда, когда отец снова пристегивает штанины к своим шортам

Смешные доказательства того, что лето уже закончилось


11. А кто-то и вовсе склонен в любом событии видеть признаки уходящего лета: «Мороженщика только что арестовали... Думаю, лето официально закончилось»

Смешные доказательства того, что лето уже закончилось


12. При этом одни продолжают делать вид, что ничего не произошло

Смешные доказательства того, что лето уже закончилось


13. А другие смиряются с очевидным

Смешные доказательства того, что лето уже закончилось


14. И начинают заранее готовиться к Хеллоуину

Смешные доказательства того, что лето уже закончилось


15. А особо нетерпеливые - к Рождеству и Новому году

Смешные доказательства того, что лето уже закончилось


16. Впрочем, для кого-то и 1 сентября вполне себе праздник

Смешные доказательства того, что лето уже закончилось


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17. Хотя не исключено, что уже первые осенние поделки выдадут наше истинное отношение к происходящему

Смешные доказательства того, что лето уже закончилось

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 Теги: приколы, лето

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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