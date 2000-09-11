Раздел: Курьезы
Канадца, спасшего в лесу «котенка», ждал большой сюрприз
Котенок оказался рысью.
Несколько недель назад житель Квебека (Канада) Мэтью Петри гулял по лесу и вдруг увидел маленького пушистого котенка, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.
Точнее сначала ему показалось, что это котенок. Детеныш сидел в листве и был совершенно один. Когда мужчина подошел поближе и взял его в руки, то он заметил, что у малыша для котенка слишком крупные лапы и необычные закругленные уши.
"Поэтому я подумал, что скорее всего это какая-то дикая кошка и потом до меня дошло, что это скорее всего детеныш канадской рыси", - рассказывает мужчина.
Мэтью решил от греха подальше положить котенка обратно в листья и пошел дальше по лесу по своим делам. Но маленький одинокий детеныш никак не выходил из его головы.
"На следующий день я вернулся в этом место и он все еще находился там в одиночестве. И он очень жалобно пищал. Я не мог больше оставить это дело так, я боялся, что он не выживет в одиночестве. Возможно его мать-рысь бросила его как самого слабого в помете. Кошки иногда так делают".
Мэтью взял котенка и привез его в город и потом позвонил в местный зоопарк и попросил у них помощи. Там попросили привезти котенка на следующий день, а пока дали рекомендации как его кормить и как за ним ухаживать. Мэтью тщательно заботился о малыше оставшуюся часть дня и всю ночь.
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На следующий день он привез рысенка в зоопарк. Там малыша осмотрели и сказали, что он еще очень маленький и ему нужен постоянный уход. В зоопарке он пробудет до тех пор пока не станет взрослым и потом его планируют выпустить обратно в лес.
Несколько недель назад житель Квебека (Канада) Мэтью Петри гулял по лесу и вдруг увидел маленького пушистого котенка, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.
Точнее сначала ему показалось, что это котенок. Детеныш сидел в листве и был совершенно один. Когда мужчина подошел поближе и взял его в руки, то он заметил, что у малыша для котенка слишком крупные лапы и необычные закругленные уши.
"Поэтому я подумал, что скорее всего это какая-то дикая кошка и потом до меня дошло, что это скорее всего детеныш канадской рыси", - рассказывает мужчина.
Мэтью решил от греха подальше положить котенка обратно в листья и пошел дальше по лесу по своим делам. Но маленький одинокий детеныш никак не выходил из его головы.
"На следующий день я вернулся в этом место и он все еще находился там в одиночестве. И он очень жалобно пищал. Я не мог больше оставить это дело так, я боялся, что он не выживет в одиночестве. Возможно его мать-рысь бросила его как самого слабого в помете. Кошки иногда так делают".
Мэтью взял котенка и привез его в город и потом позвонил в местный зоопарк и попросил у них помощи. Там попросили привезти котенка на следующий день, а пока дали рекомендации как его кормить и как за ним ухаживать. Мэтью тщательно заботился о малыше оставшуюся часть дня и всю ночь.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
На следующий день он привез рысенка в зоопарк. Там малыша осмотрели и сказали, что он еще очень маленький и ему нужен постоянный уход. В зоопарке он пробудет до тех пор пока не станет взрослым и потом его планируют выпустить обратно в лес.
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