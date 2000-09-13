В Сети высмеяли силовика, прыснувшего себе в лицо слезоточивым газом

Смешную ситуацию засняли на камеру.



В сети высмеяли колоритное фото столкновений между силовиками и представителями националистических движений под ГПУ, которые требуют отставки генпрокурора Юрия Луценко из-за выдачи украинской стороной Тимура Тумгоева России, передает



Соответствующий снимок опубликовал журналист Влад Красинский в Facebook.



"Окей, Гугл. Как перестать орать с этой фотографии?" – подписал фото он.







На снимке видно, как один из силовиков, надеясь дезактивировать протестующих, направляет баллончик со слезоточивым газом себе в лицо.



В сети тут же высмеяли "умельца".



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"Везение уровня "бог". Ну, или как я обычно действую в опасной ситуации", "Ничто не выдавало Киву", "Бей своих", - пишут в комментариях.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В сети высмеяли колоритное фото столкновений между силовиками и представителями националистических движений под ГПУ, которые требуют отставки генпрокурора Юрия Луценко из-за выдачи украинской стороной Тимура Тумгоева России, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф Соответствующий снимок опубликовал журналист Влад Красинский в Facebook."Окей, Гугл. Как перестать орать с этой фотографии?" – подписал фото он.На снимке видно, как один из силовиков, надеясь дезактивировать протестующих, направляет баллончик со слезоточивым газом себе в лицо.В сети тут же высмеяли "умельца"."Везение уровня "бог". Ну, или как я обычно действую в опасной ситуации", "Ничто не выдавало Киву", "Бей своих", - пишут в комментариях.



