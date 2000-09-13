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Раздел: Курьезы  
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В Сети высмеяли силовика, прыснувшего себе в лицо слезоточивым газом

В Сети высмеяли силовика, прыснувшего себе в лицо слезоточивым газомСмешную ситуацию засняли на камеру.

В сети высмеяли колоритное фото столкновений между силовиками и представителями националистических движений под ГПУ, которые требуют отставки генпрокурора Юрия Луценко из-за выдачи украинской стороной Тимура Тумгоева России, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующий снимок опубликовал журналист Влад Красинский в Facebook.

"Окей, Гугл. Как перестать орать с этой фотографии?" – подписал фото он.

В Сети высмеяли силовика, прыснувшего себе в лицо слезоточивым газом


На снимке видно, как один из силовиков, надеясь дезактивировать протестующих, направляет баллончик со слезоточивым газом себе в лицо.

В сети тут же высмеяли "умельца".

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"Везение уровня "бог". Ну, или как я обычно действую в опасной ситуации", "Ничто не выдавало Киву", "Бей своих", - пишут в комментариях.

В Сети высмеяли силовика, прыснувшего себе в лицо слезоточивым газом
В Сети высмеяли силовика, прыснувшего себе в лицо слезоточивым газом
В Сети высмеяли силовика, прыснувшего себе в лицо слезоточивым газом
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 Теги: силовик, прикол

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Сегодня, 13:18 » Автор: Анна Мартынова
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