Раздел: Курьезы
Прожорливого немца выгнали из «безлимитного» суши-бара
Мужчина съел около ста порций.
Немец Ярослав Бобровски съел 100 суши за 1 раз и чуть не разорил ресторан, после чего был изгнан из заведения. Забавный инцидент произошел в заведении Running Sushi, расположенном в городе Ландсхут, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
Бобровски решил воспользоваться акцией ресторана – около 16 евро за безлимитные роллы и суши.
В течение длительного времени ему удалось съесть не менее 100 порций, изрядно удивив представителей заведения. Отметим, что такая порция вполне насытила пятерых посетителей.
Руководитель Running Sushi Тан Лэ, в отличие от подчиненных, был более прагматичен, сообщив молодому человеку, чтобы он больше не посещал этот ресторан.
По информации издания The Sun, официанты даже не взяли с немца чаевых.
Позже стало известно, что Бобровски является профессиональным спортсменом и придерживается особой диеты – более 19 часов голода и один приём пищи до отвала.
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Также, напомним, что 29 августа, в Германии в озере Латумер Зе, что под Дюссельдорфом, спасатели поймали огромную анаконду.
Немец Ярослав Бобровски съел 100 суши за 1 раз и чуть не разорил ресторан, после чего был изгнан из заведения. Забавный инцидент произошел в заведении Running Sushi, расположенном в городе Ландсхут, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
Бобровски решил воспользоваться акцией ресторана – около 16 евро за безлимитные роллы и суши.
В течение длительного времени ему удалось съесть не менее 100 порций, изрядно удивив представителей заведения. Отметим, что такая порция вполне насытила пятерых посетителей.
Руководитель Running Sushi Тан Лэ, в отличие от подчиненных, был более прагматичен, сообщив молодому человеку, чтобы он больше не посещал этот ресторан.
По информации издания The Sun, официанты даже не взяли с немца чаевых.
Позже стало известно, что Бобровски является профессиональным спортсменом и придерживается особой диеты – более 19 часов голода и один приём пищи до отвала.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Также, напомним, что 29 августа, в Германии в озере Латумер Зе, что под Дюссельдорфом, спасатели поймали огромную анаконду.
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