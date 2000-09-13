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Раздел: Курьезы  
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Особенности осени в ироничных комиксах

Особенности осени в ироничных комиксах Важно сохранять чувство юмора.

С одной стороны, осень - это яркие листья и уютные вечера за чашкой какао, а с другой - непроходящий насморк и грязь под ногами. Именно поэтому этот сезон можно одновременно обожать и недолюбливать. Как это удается, на своем примере покажут влюбленные, которые ждут не дождутся веселого Хеллоуина, но в то же время уже скучают по лету. Узнать в них и вашу пару будет совсем несложно. Кстати, о том, как со временем изменились отношения этих милых ребят, смотрите здесь, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Вот 11 ироничных и правдивых комиксов о том, что все мы по-разному реагируем на наступление осени, но наверняка сойдемся во мнении, что это уникальный сезон. Листаем статью и заряжаемся осенним позитивом!

У некоторых праздничное настроение наступает чуточку раньше. Например, в теплый день сентября

Особенности осени в ироничных комиксах


Есть только два типа девушек, которых можно встретить на вечеринке в честь Хеллоуина

Особенности осени в ироничных комиксах


Осенняя романтика порой выглядит совсем не так, как бы нам этого хотелось

Особенности осени в ироничных комиксах


Зато этот сезон просто рай для сладкоежек

Особенности осени в ироничных комиксах


Жаль, что он так быстро проходит!

Особенности осени в ироничных комиксах


Одни месяцами ломают голову над своим костюмом, а другим даже заморачиваться не надо

Особенности осени в ироничных комиксах


Осенью ваши отношения проходят через настоящие испытания

Особенности осени в ироничных комиксах


Как и ваша сила воли

Особенности осени в ироничных комиксах


И пусть ожидания отнюдь не всегда совпадают с реальностью

Особенности осени в ироничных комиксах


А желание не отпускать лето грозит очередной простудой

Особенности осени в ироничных комиксах


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Особенности осени в ироничных комиксах
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 Теги: осень, комиксы

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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