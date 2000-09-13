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Раздел: Курьезы  
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Девушки забавно показали, что стоит за женской красотой

Девушки забавно показали, что стоит за женской красотойКрасота требует жертв.

Вы когда-нибудь задумывались, каким трудом достается девушкам их натуральная красота? Так, например, из миллиона вариантов им приходится подбирать средство именно для их типа кожи, или по 2-3 часа тратить лишь на одну процедуру по уходу за лицом, или всю жизнь бороться с кудрявыми волосами. И это еще не все сложности, с которыми сталкиваются наши героини, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы нашли снимки и твиты, в которых сможет узнать себя каждая девушка, следящая за своей внешностью. А в конце статьи вы увидите, как поддерживать красоту даже в условиях невесомости.

В предвкушении божественного эффекта

Девушки забавно показали, что стоит за женской красотой


«Я облачко». «Это не прекращается».

Когда используешь своего питомца в корыстных целях

Девушки забавно показали, что стоит за женской красотой


Вот такой ценой достаются идеальные пяточки: осталось подождать каких-то 2–3 часа

Девушки забавно показали, что стоит за женской красотой


Когда решила распустить волосы в середине дня

Девушки забавно показали, что стоит за женской красотой


Нужно всего лишь подобрать, какое именно средство подходит для твоего типа кожи

Девушки забавно показали, что стоит за женской красотой


То чувство, когда маска не только питает кожу, но и поднимает настроение

Девушки забавно показали, что стоит за женской красотой


Везет тем, у кого сильные и послушные волосы. Особенно в ветреную погоду

Девушки забавно показали, что стоит за женской красотой


Несправедливость как она есть

Девушки забавно показали, что стоит за женской красотой


И даже самая отвратительная реклама не заставит отказаться от покупки отбеливающей зубной пасты

Девушки забавно показали, что стоит за женской красотой


Складывается такое впечатление, что женщины перед кем-то провинились

Девушки забавно показали, что стоит за женской красотой


К челке у каждой из нас индивидуальный подход

Девушки забавно показали, что стоит за женской красотой


А вот и тайное общество почитателей масок для лица

Девушки забавно показали, что стоит за женской красотой


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Этот нелегкий труд - быть женщиной

Девушки забавно показали, что стоит за женской красотой

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 Теги: красота, девушки

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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