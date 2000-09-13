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Раздел: Курьезы  
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Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой

Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой Им не занимать фантазии.

Подборка, которая в полной мере доказывает, что смекалка - это наше все, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Наш человек всегда с легкостью найдет креативные и необычные решения для любых сложностей и проблем. Ведь так? Если вы все еще не уверены в этом утверждении, тогда обязательно смотрим эту подборку снимков.

Но если же выражение "сделал сам" вас пугает - эта подборка не для вас.

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Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой
Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой
Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой
Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой
Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой
Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой
Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой
Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой
Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой
Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой
Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой
Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой
Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой
Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой
Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой
Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой
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 Теги: лайфхаки, приколы

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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