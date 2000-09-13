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Раздел: Курьезы  
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Сеть насмешил киевлянин, перепутавший метро с баней

Сеть насмешил киевлянин, перепутавший метро с банейВ метро - в халате.

Странный пассажир столичной подземки стал героем дня во вторник, 18 сентября. В сети рассказали о странном мужчине, который ехал в поезде в обычном банном халате с полотенцем и газетой в руках, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Наталья Шевчук.

"Думала это Юрий, а это просто мужик в халате"? - комментирует автор поста.
При этом она тегнула своего коллегу Юрия Кошмарченка, который в шутку признал, что это был именно он.

Сеть насмешил киевлянин, перепутавший метро с баней


В комментариях написали, что чолвік мог участвовать в акции протеста, которая проходила утром, 18 сентября, под стенами Киевской городской администрации. Однако, подтверждения этому в сети найти не удалось.

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Поэтому остается загадкой, то ли это таки юмор у киевлянина действительно акция протеста.
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 Теги: Киев, метро

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Сегодня, 18:02 » Автор: Анна Мартынова
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