Раздел: Курьезы
Медведь придумал «преступный» способ полакомиться сладостями
Медведь еле убежал с "места преступления".
В США черный медведь оказался случайно запертым в автомобиле. В итоге животное вырвалось на волю, разбив окно, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
По информации издания, хозяйка автомобиля припарковала его возле дома и ушла. А тем временем, дверь оставалась открытой и внутрь авто пробрался медведь.
Когда женщина вернулась, она не заметила животное и захлопнула дверь. Спустя полчаса она вновь пришла к автомобилю и заметила запотевшее стекло и след медвежьей лапы. Медведь, почуяв угрозу, забеспокоился и нажал на клаксон, включил сигнализацию и принялся раскачивать авто.
Подоспевший на место супруг попытался открыть дверь автомобиля дистанционно, однако к тому времени автоматика была уже сломана.
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В итоге мужчина отпер дверь вручную и отскочил, надеясь, что животное благополучно выберется наружу. Однако медведь вместо этого выбил окно, с трудом выбравшись из него, скрылся на соседской кухне.
В США черный медведь оказался случайно запертым в автомобиле. В итоге животное вырвалось на волю, разбив окно, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
По информации издания, хозяйка автомобиля припарковала его возле дома и ушла. А тем временем, дверь оставалась открытой и внутрь авто пробрался медведь.
Когда женщина вернулась, она не заметила животное и захлопнула дверь. Спустя полчаса она вновь пришла к автомобилю и заметила запотевшее стекло и след медвежьей лапы. Медведь, почуяв угрозу, забеспокоился и нажал на клаксон, включил сигнализацию и принялся раскачивать авто.
Подоспевший на место супруг попытался открыть дверь автомобиля дистанционно, однако к тому времени автоматика была уже сломана.
Читайте также: Прокололся: Путин дал еще один повод усомниться в его росте
В итоге мужчина отпер дверь вручную и отскочил, надеясь, что животное благополучно выберется наружу. Однако медведь вместо этого выбил окно, с трудом выбравшись из него, скрылся на соседской кухне.
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