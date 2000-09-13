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Раздел: Курьезы  
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Медведь придумал «преступный» способ полакомиться сладостями

Медведь придумал «преступный» способ полакомиться сладостямиМедведь еле убежал с "места преступления".

В США черный медведь оказался случайно запертым в автомобиле. В итоге животное вырвалось на волю, разбив окно, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

По информации издания, хозяйка автомобиля припарковала его возле дома и ушла. А тем временем, дверь оставалась открытой и внутрь авто пробрался медведь.

Медведь придумал «преступный» способ полакомиться сладостями


Когда женщина вернулась, она не заметила животное и захлопнула дверь. Спустя полчаса она вновь пришла к автомобилю и заметила запотевшее стекло и след медвежьей лапы. Медведь, почуяв угрозу, забеспокоился и нажал на клаксон, включил сигнализацию и принялся раскачивать авто.

Подоспевший на место супруг попытался открыть дверь автомобиля дистанционно, однако к тому времени автоматика была уже сломана.

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В итоге мужчина отпер дверь вручную и отскочил, надеясь, что животное благополучно выберется наружу. Однако медведь вместо этого выбил окно, с трудом выбравшись из него, скрылся на соседской кухне.

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 Теги: медведь, сладости

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Сегодня, 13:31 » Автор: Анна Мартынова
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