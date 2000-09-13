» » Плохая компания: в России попугай сбежал из дома и "спутался" с голубями
Раздел: Курьезы  
0

Плохая компания: в России попугай сбежал из дома и "спутался" с голубями

Плохая компания: в России попугай сбежал из дома и "спутался" с голубямиХозяин такого не ожидал.

Жители Барнаула пытаются спасти попугая, который сбежал из дома и летает по городу, присоединившись к голубям. Уже несколько недель он не попадается на уловки людей и продолжает жить на свободе, передает Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.

Руководитель лаборатории АлтГУ «АлтайФалькон» Виктор Плотников уточнил, что попугай сможет прожить так еще некоторое время. «Температура воздуха для него некритичная, еды достаточно. Он ест плоды, семена, сорные травы. На улицах Европы живет достаточно много одичавших попугаев, чувствуют они себя в городе прекрасно», - сказал он.

В то же время орнитолог подчеркнул, что птицу необходимо поймать, поскольку наступающие сибирские холода она точно не переживет. Плотников предложил несколько вариантов: изготовить специальную ловушку, приманить попугая зерном, а затем накинуть на него сеть, а также дождаться когда птица, замерзнув, сама вернется к людям.

Местные жители озвучили еще несколько способов поимки попугая в соцсетях. Например, подписчики паблика «Барнаул 22» во «ВКонтакте», предлагали накормить птицу смоченными в алкоголе семечками или, если попугай разговаривает, попробовать договориться с ним.

Читайте также: Отец прославил дочь на весь мир благодаря нелепому снимку

В июле волнистый попугай залетел на территорию Невьянской исправительной колонии в Свердловской области. Заключенные приютили птицу, накормили ее и смастерили клетку. Вскоре птицу вернули хозяйке.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: попугай, голубь

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:31 » Автор: Анна Мартынова
     0
     0

Похожие новости по теме

Полиция Индии задержала попугая-матершинника Полиция Индии задержала попугая-матершинника

Но в полиции пернатый хулиган не ругался.

В США на крики попугая сбежались копы В США на крики попугая сбежались копы

Шумный попугай был вполне доволен жизнью.

Киев: находчивый попугай решил Киев: находчивый попугай решил "эмигрировать" в американское посольство

Птица залетела в помещение и осталась там жить.

Застрявший на крыше попугай послал спасателей Застрявший на крыше попугай послал спасателей "по матушке"

Видео набирает популярность.

Прикол дня: попугай вырвал зуб мальчику Прикол дня: попугай вырвал зуб мальчику

Альтернативная стоматология: отец вырвал сыну зуб с помощью попугая.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх