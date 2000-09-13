» » «Поющие» пауки не на шутку перепугали британку
Раздел: Курьезы  
0

«Поющие» пауки не на шутку перепугали британку

«Поющие» пауки не на шутку перепугали британку Этому нашли странное объяснения.

Администрация города Ипсвич, Англия, обнаружила источник жуткого ночного пения, которое около года пугало местную жительницу, передает Хроника.инфо со ссылкой на укроп.org.

Элис Рэндл, живущая на городской окраине, впервые услышала его в минувшем сентябре.

Тогда глубокой ночью с улицы донесся детский голос, тихо напевающий колыбельную про дождь и старика, который ударился головой и не сумел проснуться. По словам горожанки, больше всего это напоминало фильм ужасов про Фредди Крюгера.

С тех самых пор пугающая песня звучала каждую ночь. При этом чаще всего ее было слышно между 2 и 4 часами ночи. Иногда песня не смолкала много часов подряд. Сначала женщина терпела, потом пыталась найти источник пения самостоятельно и, наконец, пожаловалась городским властям. По ее вызовам команду быстрого реагирования отправляли несколько раз, однако к их прибытию неизменно воцарялась тишина. Чуть больше недели назад, 10 сентября, песня раздалась в 11:15.

Читайте также: Плохая компания: в России попугай сбежал из дома и "спутался" с голубями

На этот раз команде, присланной местными властями, удалось ее застать. Специалисты взялись за работу и вскоре установили, что она играет на складе в нескольких сотнях метрах от дома женщины. Хозяин склада пояснил, что песня должна была включаться при активации датчиков движения для того, чтобы отпугнуть воров. Композиция стала играть каждую ночь из-за пауков. Насекомые развелись на его территории, опутали своей паутиной датчики и спровоцировали ложные срабатывания.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: британка, пауки

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:23 » Автор: Анна Мартынова
     848
     0

Похожие новости по теме

Плохая компания: в России попугай сбежал из дома и Плохая компания: в России попугай сбежал из дома и "спутался" с голубями

Хозяин такого не ожидал.

«Куда скорую вызывать»: новая песня о Путине развеселила украинцев «Куда скорую вызывать»: новая песня о Путине развеселила украинцев

В Сети песня вызвала шквал обсуждений.

Загадочная Загадочная "песня" этого пса взорвала Сеть

Милый песик выдает нереально странную песенку.

Знаменитая песня о Путине попала в эфир российского канала Знаменитая песня о Путине попала в эфир российского канала

Футбольные фанаты исполнили песню "Ла-ла-ла" на матче Украина-Германия.

«Песня о единстве в коалиции»: свежие фотожабы на известных политиков «Песня о единстве в коалиции»: свежие фотожабы на известных политиков

Актуальные политические новости в юмористическом формате.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх