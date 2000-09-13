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Раздел: Курьезы  
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Оплата почасовая: соцсети потешаются над двойниками Путина

Оплата почасовая: соцсети потешаются над двойниками ПутинаВот это разница.

В сети опять усомнились в том, что на официальные встречи из Кремля отправляют настоящего президента России Владимира Путина, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Так, в этот раз сомнения посеяло фото главы российского государства во время переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Снимок выложил в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

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"Как они в Путиных не путаются? Или оплата почасовая?" - интересуются россияне в комментариях. Правда, есть и те, кто вступается за лидера - мол, это все выдумки. Но оппоненты тут же отвечают: "Разрез глаз меняется? А если взять других клонов?".

Оплата почасовая: соцсети потешаются над двойниками Путина
Оплата почасовая: соцсети потешаются над двойниками Путина
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 Теги: Путин, двойник

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Сегодня, 17:01 » Автор: Анна Мартынова
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