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Раздел: Курьезы  
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Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены

Забавные доказательства того, что отцы – настоящие суперменыТяжелая, но веселая работа.

Далеко не каждый может похвастать, что его отец - известный актер, спортсмен или ученый. Однако есть такие классные папы, которые дадут фору и самым легендарным мужчинам, - о них и пойдет речь в нашей статье. А в конце вас ждет бонус о том, что отцы при желании могут сотворить и совершенно невозможное, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы в новой подборке доказываем, что есть мужчины, которым нет равных не только в крутости, но еще и в любви к своим детям.

«Видел этих косплейщиков - отца и дочь. Девочка все время улыбалась, но, когда надо было фотографироваться, сразу хмурилась и входила в образ»

Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены


Мужчина держал руку в таком положении 45 минут, чтобы его дочь выспалась во время полета

Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены


«Моя дочь боялась капельницы, тогда мой парень (армейский медик) показал ей, как они работают, и рассказал, что тоже их ставил. Он будет отличным отцом»

Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены


«Обещал дочери, что мы отдадим наши волосы на благотворительность. Мы отращивали их 2 года, но это того стоило»

Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены


«Мой отец самый крутой на свете. Он выложил в „сториз“ на фейсбук, как сам себе делает татуировку»

Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены


«Потребовалось 60 часов, чтобы сделать эту колыбельку для детей. Жаль, что использовали ее всего 4 месяца»

Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены


«Мой первый Хеллоуин в качестве отца-одиночки. Я сшил костюмы любимых персонажей для моих девочек. Уложить им волосы было труднее всего»

Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены


«Я отец 4 дочерей, и одна из них хотела вечеринку в стиле принцесс „Звездных войн“, так что я повиновался»

Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены


«Решился сделать тату с рисунком моей дочки»

Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены


«Мой отец превосходит всех в искусстве крутого селфи»

Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены


А из этого папы вышла шикарная русалочка

Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены


Папа из Японии готовит еду для дочки по ее же рисункам

Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены


«Дочь сказала розовый - значит, розовый»

Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены


А эти папы посещают курсы и учатся делать прически, чтобы быть ближе со своими дочками

Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены


«Не всегда легко быть отцом-одиночкой, но можно получить такой опыт, какой и не снился другим папам»

Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены


«Дочь спросила, когда я научу ее брить ноги. Пришлось тренироваться»

Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены


«Папа с моим братом на руках силен сегодня, как и 26 лет назад»

Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены


«Дочь еще мала для „Комикона“, поэтому я решил устроить для нее представление с любимыми персонажами дома»

Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены


«Дети сказали, что мои пончики круче, чем в местном магазине. Я самый счастливый папа. И очень горжусь глазурью»

Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены


«3 поколения моей семьи поучаствовали в 206-мильном заезде на велосипедах. Деду - 82, папе - 52, мне - 22. Нам понадобилось менее 12 часов»

Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены


«Дочь положила в воду растущую фигурку пони. Я заменил ее на эту, пока она спала»

Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены


«Друг построил для своей дочери домик хоббита на заднем дворе»

Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены


«Я сделал все, чтобы мой сын поверил, будто к нему приходила зубная фея»

Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены


«Привет, Энтони! Зубная фея».

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«Всякий раз, когда дочь ест фрукты или овощи, я позволяю ей добавить наклейку в нашу коллекцию»

Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены
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 Теги: отцы, приколы

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Сегодня, 19:41 » Автор: Анна Мартынова
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