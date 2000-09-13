Раздел: Курьезы
Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены
Тяжелая, но веселая работа.
Далеко не каждый может похвастать, что его отец - известный актер, спортсмен или ученый. Однако есть такие классные папы, которые дадут фору и самым легендарным мужчинам, - о них и пойдет речь в нашей статье. А в конце вас ждет бонус о том, что отцы при желании могут сотворить и совершенно невозможное, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы в новой подборке доказываем, что есть мужчины, которым нет равных не только в крутости, но еще и в любви к своим детям.
«Видел этих косплейщиков - отца и дочь. Девочка все время улыбалась, но, когда надо было фотографироваться, сразу хмурилась и входила в образ»
Мужчина держал руку в таком положении 45 минут, чтобы его дочь выспалась во время полета
«Моя дочь боялась капельницы, тогда мой парень (армейский медик) показал ей, как они работают, и рассказал, что тоже их ставил. Он будет отличным отцом»
«Обещал дочери, что мы отдадим наши волосы на благотворительность. Мы отращивали их 2 года, но это того стоило»
«Мой отец самый крутой на свете. Он выложил в „сториз“ на фейсбук, как сам себе делает татуировку»
«Потребовалось 60 часов, чтобы сделать эту колыбельку для детей. Жаль, что использовали ее всего 4 месяца»
«Мой первый Хеллоуин в качестве отца-одиночки. Я сшил костюмы любимых персонажей для моих девочек. Уложить им волосы было труднее всего»
«Я отец 4 дочерей, и одна из них хотела вечеринку в стиле принцесс „Звездных войн“, так что я повиновался»
«Решился сделать тату с рисунком моей дочки»
«Мой отец превосходит всех в искусстве крутого селфи»
А из этого папы вышла шикарная русалочка
Папа из Японии готовит еду для дочки по ее же рисункам
«Дочь сказала розовый - значит, розовый»
А эти папы посещают курсы и учатся делать прически, чтобы быть ближе со своими дочками
«Не всегда легко быть отцом-одиночкой, но можно получить такой опыт, какой и не снился другим папам»
«Дочь спросила, когда я научу ее брить ноги. Пришлось тренироваться»
«Папа с моим братом на руках силен сегодня, как и 26 лет назад»
«Дочь еще мала для „Комикона“, поэтому я решил устроить для нее представление с любимыми персонажами дома»
«Дети сказали, что мои пончики круче, чем в местном магазине. Я самый счастливый папа. И очень горжусь глазурью»
«3 поколения моей семьи поучаствовали в 206-мильном заезде на велосипедах. Деду - 82, папе - 52, мне - 22. Нам понадобилось менее 12 часов»
«Дочь положила в воду растущую фигурку пони. Я заменил ее на эту, пока она спала»
«Друг построил для своей дочери домик хоббита на заднем дворе»
«Я сделал все, чтобы мой сын поверил, будто к нему приходила зубная фея»
«Привет, Энтони! Зубная фея».
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«Всякий раз, когда дочь ест фрукты или овощи, я позволяю ей добавить наклейку в нашу коллекцию»
Далеко не каждый может похвастать, что его отец - известный актер, спортсмен или ученый. Однако есть такие классные папы, которые дадут фору и самым легендарным мужчинам, - о них и пойдет речь в нашей статье. А в конце вас ждет бонус о том, что отцы при желании могут сотворить и совершенно невозможное, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы в новой подборке доказываем, что есть мужчины, которым нет равных не только в крутости, но еще и в любви к своим детям.
«Видел этих косплейщиков - отца и дочь. Девочка все время улыбалась, но, когда надо было фотографироваться, сразу хмурилась и входила в образ»
Мужчина держал руку в таком положении 45 минут, чтобы его дочь выспалась во время полета
«Моя дочь боялась капельницы, тогда мой парень (армейский медик) показал ей, как они работают, и рассказал, что тоже их ставил. Он будет отличным отцом»
«Обещал дочери, что мы отдадим наши волосы на благотворительность. Мы отращивали их 2 года, но это того стоило»
«Мой отец самый крутой на свете. Он выложил в „сториз“ на фейсбук, как сам себе делает татуировку»
«Потребовалось 60 часов, чтобы сделать эту колыбельку для детей. Жаль, что использовали ее всего 4 месяца»
«Мой первый Хеллоуин в качестве отца-одиночки. Я сшил костюмы любимых персонажей для моих девочек. Уложить им волосы было труднее всего»
«Я отец 4 дочерей, и одна из них хотела вечеринку в стиле принцесс „Звездных войн“, так что я повиновался»
«Решился сделать тату с рисунком моей дочки»
«Мой отец превосходит всех в искусстве крутого селфи»
А из этого папы вышла шикарная русалочка
Папа из Японии готовит еду для дочки по ее же рисункам
«Дочь сказала розовый - значит, розовый»
А эти папы посещают курсы и учатся делать прически, чтобы быть ближе со своими дочками
«Не всегда легко быть отцом-одиночкой, но можно получить такой опыт, какой и не снился другим папам»
«Дочь спросила, когда я научу ее брить ноги. Пришлось тренироваться»
«Папа с моим братом на руках силен сегодня, как и 26 лет назад»
«Дочь еще мала для „Комикона“, поэтому я решил устроить для нее представление с любимыми персонажами дома»
«Дети сказали, что мои пончики круче, чем в местном магазине. Я самый счастливый папа. И очень горжусь глазурью»
«3 поколения моей семьи поучаствовали в 206-мильном заезде на велосипедах. Деду - 82, папе - 52, мне - 22. Нам понадобилось менее 12 часов»
«Дочь положила в воду растущую фигурку пони. Я заменил ее на эту, пока она спала»
«Друг построил для своей дочери домик хоббита на заднем дворе»
«Я сделал все, чтобы мой сын поверил, будто к нему приходила зубная фея»
«Привет, Энтони! Зубная фея».
Читайте также: Оплата почасовая: соцсети потешаются над двойниками Путина
«Всякий раз, когда дочь ест фрукты или овощи, я позволяю ей добавить наклейку в нашу коллекцию»
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