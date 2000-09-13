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Раздел: Курьезы  
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Объявления, способные вызвать искренний смех

Объявления, способные вызвать искренний смехЭти вывески с душой.

Смешную или попросту нелепую рекламу хоть раз встречал каждый. Иногда это хитрый способ привлечь к себе дополнительное внимание, но, чаще – обыкновенное головотяпство. В любом случае, рассматривая вывески или рекламу на остановки, можно насмеяться до слез, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Объявления, способные вызвать искренний смех
Объявления, способные вызвать искренний смех
Объявления, способные вызвать искренний смех
Объявления, способные вызвать искренний смех
Объявления, способные вызвать искренний смех
Объявления, способные вызвать искренний смех
Объявления, способные вызвать искренний смех
Объявления, способные вызвать искренний смех
Объявления, способные вызвать искренний смех
Объявления, способные вызвать искренний смех
Объявления, способные вызвать искренний смех
Объявления, способные вызвать искренний смех
Объявления, способные вызвать искренний смех
Объявления, способные вызвать искренний смех
Объявления, способные вызвать искренний смех
Объявления, способные вызвать искренний смех
Объявления, способные вызвать искренний смех
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 Теги: объявления, приколы

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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